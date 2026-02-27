Marcó un récord: el hospital de Nueva York recibió al bebé más grande de su historia

El recién nacido tenía la talla y peso de un bebé de tres meses. La unidad de maternidad del Centro Médico Cayuga vivió un hecho inédito.

Hoy 09:25

Un hospital de Nueva York fue escenario de un acontecimiento poco común que dejó una huella imborrable en la memoria de su equipo médico y de las familias presentes. El Centro Médico Cayuga vivió un día fuera de lo habitual al recibir, con pocas horas de diferencia, a dos recién nacidos cuyos tamaños ilustraron la diversidad que puede darse en la maternidad moderna. El nacimiento del bebé más grande jamás registrado en la institución, junto con el de otro bebé con un peso considerablemente menor, resaltó la singularidad de cada historia de parto y subrayó la capacidad de adaptación del personal de salud.

La llegada del bebé más grande registrado en el hospital

El 31 de enero, el Centro Médico Cayuga se convirtió en el escenario del nacimiento de un bebé que marcó un antes y un después en la historia del hospital. En la unidad de maternidad, los padres Terrica y Shawn recibieron a su hijo, Shawn Jr., quien nació con un peso de 6 kilogramos. Este dato lo posicionó como el recién nacido de mayor peso jamás registrado en la institución.

La familia, aunque esperaba que su hijo fuera de tamaño superior al promedio, se sorprendió al ver las dimensiones reales del recién nacido. Según relató la madre, Terrica, quien ya tenía experiencia con dos hijos y una hija anteriores, la magnitud del bebé fue una sorpresa mayúscula: “Sabíamos que sería más grande, pero no esperábamos esto”. Terrica describió que, desde su llegada, Shawn Jr. ha necesitado pañales y ropa de talla tres a seis meses, lo que representa un salto inusual respecto al desarrollo típico de un recién nacido. La madre expresó, con asombro, que la experiencia fue similar a la de tener un bebé de tres meses desde el primer día.

La llegada de un bebé de tales dimensiones generó asombro en todo el personal del hospital. La logística para atender a Shawn Jr. y asegurar su bienestar requirió una atención especial, tanto en la selección de los insumos adecuados como en la preparación de los profesionales para asistir a una madre y un bebé fuera de los parámetros habituales.

Contraste con el nacimiento del bebé más pequeño del día

Pocas horas después de este nacimiento que rompió récords, el equipo de la unidad de maternidad se preparó para recibir a otro bebé que, en contraste, presentaba un peso muy inferior. Los padres Chloe y Victor vivieron una experiencia completamente diferente cuando su hijo llegó al mundo con apenas 1,8 kilogramos. La diferencia entre ambos recién nacidos —uno con 6 kilogramos y el otro con solo 1,8— se volvió un símbolo tangible de la diversidad que caracteriza el trabajo diario en el área de maternidad.

Chloe, la madre del segundo bebé, describió la vivencia como “realmente encantadora”. En su declaración al hospital, subrayó la importancia de recordar que “los bebés vienen en todas las formas y tamaños”. Durante su estadía, Chloe se sintió agradecida por la atención brindada por médicos, enfermeras y parteras, destacando el trato humano y profesional que recibió la familia en un momento tan sensible.

La experiencia de ambos partos, tan distintos entre sí, aportó una perspectiva enriquecedora tanto para las familias como para el personal sanitario, quienes se vieron ante el desafío de adaptar su protocolo a las necesidades específicas de cada bebé y sus padres.

Declaraciones sobre la singularidad de cada nacimiento y la atención brindada

La directora del sistema de salud maternoinfantil de Centralus Health, Robyn Torgalski, resaltó el valor de estos episodios en la vida hospitalaria. En un comunicado compartido por el hospital, Torgalski remarcó que “estos dos nacimientos son un maravilloso recordatorio de que cada bebé y cada historia de nacimiento son únicos”. Añadió que, sin importar si un recién nacido pesa 1,8 kilogramos o 6 kilogramos, los equipos del hospital están preparados para ofrecer la mejor atención tanto al bebé como a la familia.

Torgalski también quiso destacar el orgullo que siente por la calidad de la atención brindada en el Centro Médico Cayuga, una de las filiales de la red de salud. Para la directora, momentos como estos reafirman el compromiso del hospital con el acompañamiento y el apoyo a las familias, independientemente de las particularidades de cada parto.

Impacto y significado para el personal médico y las familias involucradas

La jornada del 31 de enero dejó una impresión duradera en el personal del hospital, que vivió en pocas horas dos extremos de la experiencia neonatal. Atender a un recién nacido de peso récord y, casi simultáneamente, a otro con un peso considerablemente bajo, puso de manifiesto la versatilidad y el compromiso de los profesionales de la salud.

Para las familias, el contraste entre ambos nacimientos se transformó en un recuerdo especial y emotivo, marcado por la gratitud hacia los equipos médicos y la alegría por la llegada de sus hijos. El hospital, por su parte, convirtió este episodio en una celebración de la diversidad y la singularidad de cada vida que comienza.