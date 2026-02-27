La impactante imagen del tobillo de Maravilla Martínez que preocupa en Racing

El goleador salió en camilla ante Independiente Rivadavia y horas después se viralizó una foto de su tobillo izquierdo visiblemente inflamado. Este viernes le realizarán estudios.

Hoy 09:25

La alarma se encendió fuerte en Racing Club. En el empate 1-1 frente a Independiente Rivadavia, Adrián Martínez —la “Maravilla”— tuvo que salir en camilla antes del final del primer tiempo, entre lágrimas y con claros gestos de dolor. Sin embargo, lo que más inquietud generó fue la imagen que circuló horas después, donde se observa su tobillo izquierdo muy inflamado.

El delantero de 33 años será sometido a estudios para determinar el grado exacto de la lesión, aunque en el club ya asumen que estará varias semanas afuera de las canchas. La postal de Maravilla retirándose del estadio con muletas profundizó la preocupación en Avellaneda, justo en un momento clave de la temporada.

La lesión llegó en una noche especial: el atacante recibió un reconocimiento por haber superado los 100 partidos con la camiseta académica. Paradójicamente, ya había sido duda en la previa por una sobrecarga muscular que lo tuvo “entre algodones” durante la semana. En una acción de juego sintió el dolor y no pudo continuar.

El cuerpo técnico encabezado por Gustavo Costas ahora reconfigura el frente de ataque. Desde su llegada, Maravilla se destacó por su continuidad y resistencia física: suma 54 goles y 12 asistencias, con apenas diez ausencias por problemas físicos en más de dos años. Su posible baja representa un golpe fuerte para un equipo que ya viene dosificando cargas por la intensa seguidilla de partidos.

En lo inmediato, las variantes no sobran. Con la salida de Adrián “Rocky” Balboa y Damián Pizarro aún buscando ritmo, Costas probó alternativas en la semana, incluso con Santiago Solari como centrodelantero. Mientras tanto, en Racing esperan el parte médico oficial y cruzan los dedos para que la impactante imagen no anticipe una ausencia más prolongada de lo esperado.