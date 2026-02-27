Piden prisión preventiva para “Fede” por matar con alevosía a “Cuete”

El crimen ocurrió el pasado 25 de enero en el barrio Centenario. La víctima pereció por golpes con un pedazo de mampostería en la cabeza y el rostro.

Hoy 09:52

La Fiscalía solicitó prisión preventiva para un empleado gastronómico, sindicado de asesinar a su vecino con un pedazo de mampostería, tras una madrugada tortuosa en que la víctima supo agredirlo con un hierro y provocarlo hasta el amanecer, en el Bº Centenario.

"Homicidio agravado por alevosía" es la acusación enrostrada por la fiscal, Melisa Fadel Pagani a Martín Federico Rezzoagli ("Fede"), -49-, en perjuicio de Eduardo Alejandro "Cuete" Ordóñez.

El punto de encuentro fueron las calles Güemes y Pringles. Separados por escasos metros, los protagonistas oscilaban su cotidianidad con matices contrapuestos: "Cuete", deambulando con escasas horas de lucidez y muy apegado a las drogas.

Enfrente, "Fede" un inquilino que vivía solo y repartía las horas entre su trabajo en un comercio de comida y el descanso. Los testigos señalaron que "Cuete" acostumbraba pedirle plata a "Fede" y que no aceptaba los no con coherencia, sino con ira e insultos.

Aquel domingo, el prólogo estalló en la madrugada. "Cuete" golpeó la puerta de la casa de "Fede". Le pidió plata y el gastronómico le dijo no. Ello fastidió a "Cuete". Tomó un hierro y golpeó al vecino.

Minutos después, "Fede" detuvo a un patrullero. Puso al tanto a los policías. Luego, una ambulancia condujo a "Fede" al Hospital Independencia. Fue suturado, contenida la sangre, y regresó a su casa.

Casi ocho horas después, post mediodía, "Fede" arribó a casa de "Cuete", mientras dormía en el umbral de la puerta, en Güemes e intersección con Pringles. "Fede" recogió un pedazo de mampostería. Las cámaras lo mostrarían cuando asesta un fuerte golpe. Luego, "ingresó al domicilio de la víctima para continuar asestándole golpes y en la misma zona", destaca la acusación. "Hasta asegurarse el resultado de la muerte". Horario exacto: 14.49.

Las estrategias

Un mes después, Fadel Pagani acudirá a audiencia este 3 de marzo. También, la defensa, con Aída Farrán Serlé y Gilberto Perduca. La querella será potestad de Javier Leiva y Eliana Ramos Yapur.

La defensa bregará por un cambio de calificativa, ya que a criterio suyo hubo una pelea y el desenlace no es ajeno a la seguidilla de incidentes desde la madrugada.

Por el contrario, coincidente con la Fiscalía, la querella sostendría que hubo dos secuencias diferentes. Que en la segunda, "Cuete" permanecía dormido, es decir en total indefensión. Y que en esas condiciones, recibió los golpes mortales de "Fede".

Para los abogados, "Cuete" no tuvo posibilidad alguna de salvarse, ya que la violencia de los golpes le provocaron múltiples traumatismos que minaron sus fortalezas en escasos segundos.

Del continuo cobro de peaje, al temor "de que me mate"

"Fede" declaró en la indagatoria que "Cuete" siempre "... me cobraba peaje cuando pasaba por su casa, o venía a la mía". Al declarar ante la Fiscalía, señaló: "Cuando volví del hospital, cerca de las 7, estaba en la puerta de su casa. Me vuelve a insultar y amenaza de muerte", profundizó asistido por sus abogados.

Recordó que la convivencia era insostenible. "Yo siempre le daba plata y la gente me decía que hacía mal. Que no tenía por qué mantenerlo..." "... Él vendía drogas, siempre estaba drogado, o borracho y la policía vivía deteniéndolo", resaltó.

Destinó varios minutos para subrayar el ataque de "Cuete" con un hierro por el que terminó hospitalizado. "... Tengo golpes en la frente y dos en la cabeza", indicó. "... Temí que me mate", acotó "Fede", y enfatizó que no recuerda más de lo que pasó después del mediodía.

