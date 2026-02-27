Neve Campbell se refirió a su posible participación en Marvel

La actriz desmintió los rumores que la vinculaban como la voz de la mutante Polaris. Marvel Studios aún no emitió un comunicado oficial.

La serie animada X-Men '97 continúa expandiendo su universo en Disney+. Tras el éxito de su primera entrega, la producción no solo tiene confirmada una segunda temporada, sino que además ya inició el desarrollo de una tercera, lo que garantiza continuidad para los mutantes en la plataforma a mediano plazo.

El proyecto, que recupera el espíritu de la recordada serie de los años noventa, mantiene varias tramas abiertas y forma parte de la estrategia de expansión animada de Marvel Studios.

El rumor sobre Neve Campbell

En 2025 comenzó a circular el nombre de Neve Campbell vinculado a un proyecto relacionado con los X-Men. Inicialmente no estaba claro si su posible incorporación sería en acción real —dentro del futuro reinicio cinematográfico del equipo— o en una producción animada.

La hipótesis de su participación en “X-Men ’97” cobró fuerza cuando Beau DeMayo, ex showrunner de la serie, insinuó en redes sociales que la actriz pondría voz a Polaris en los nuevos episodios. Aunque no hubo anuncio oficial, parte del público interpretó el mensaje como una confirmación implícita.

Desde entonces, la supuesta incorporación de Campbell se instaló con fuerza en la conversación digital, especialmente en espacios especializados en adaptaciones de cómic.

La desmentida

Sin embargo, la propia actriz negó su participación. En una entrevista con The Movie Dweeb, Campbell respondió con un “no” contundente cuando fue consultada sobre su presencia en la segunda temporada de la serie.

La intérprete, conocida por su regreso a la saga Scream, reconoció que estaba al tanto del rumor, pero no ofreció mayores precisiones ni dejó abierta la posibilidad de un anuncio posterior.

Por el momento, Marvel Studios no emitió un comunicado oficial para aclarar la situación ni confirmar el elenco definitivo de la nueva temporada. Mientras tanto, la serie continúa su producción con el foco puesto en consolidar su narrativa y expandir el universo mutante dentro de Disney+.