Los argentinos ya conocen a sus rivales de octavos de la Europa League

En Nyon se definió el cuadro completo hasta la final de Estambul. Habrá presencia argentina en varias series, con cruces fuertes en Italia, España y Francia.

Hoy 10:06

La UEFA Europa League 2025/26 ya tiene definidos sus octavos de final. Este viernes, en Nyon, se realizó el sorteo que también diagramó las llaves de cuartos y semifinales. La gran final se disputará el 20 de mayo en el imponente Beşiktaş Park, donde uno de los 16 equipos buscará levantar el segundo trofeo más importante de Europa a nivel de clubes.

Uno de los focos estará puesto en Emiliano Martínez, ya que el Aston Villa se medirá ante el Lille OSC en una serie que promete ser pareja. El arquero argentino, campeón del mundo, será clave en un cruce donde cada detalle puede inclinar la balanza.

También habrá duelo con fuerte acento argentino en Italia: el Bologna FC 1909, que cuenta con Benjamín Domínguez y Santiago Castro, enfrentará a la AS Roma de Paulo Dybala y Matías Soulé. Además, el Real Betis de Giovani Lo Celso jugará ante el Panathinaikos FC, mientras que el Olympique Lyonnais de Nicolás Tagliafico chocará con el RC Celta de Vigo.

El resto del cuadro también ofrece cruces atractivos: KRC Genk vs. SC Freiburg, Ferencvárosi TC vs. SC Braga, VfB Stuttgart vs. FC Porto y Nottingham Forest vs. FC Midtjylland.

Los cruces de octavos de final de la Europa League