Catorce localidades se suman al programa Santiago Crece con Vos

Ante la enorme expectativa que generó el programa de capacitación Santiago Crece Con Vos, lanzado originalmente para 3.200 inscriptos y 8 sedes ubicadas en distintos puntos de la provincia, este viernes por la mañana se anunció oficialmente la decisión del Gobierno de ampliar el cupo para otros 1.000 aspirantes, la incorporación de otras 14 localidades del interior y 200 nuevas vacantes en Capital y Banda.

Estas acciones forman parte del plan estratégico trazado por el Gobierno, que pone como prioridad la educación y la formación de mano de obra calificada para acompañar el desarrollo productivo. Además de las fuertes inversiones en seguridad y salud con una mirada federal, para llegar a todos los rincones de la provincia con más infraestructura y mejores prestaciones.

El anuncio fue realizado por el gobernador Elías Suárez, en el Centro de Convenciones Fórum, acompañado por el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; la ministra de Educación, Mariela Nassif; la presidenta del Consejo General de Educación, María Elena Herrera; el director del Instituto Tecnológico de Santiago del Estero (Itse), Mario Benavente, y los rectores de las universidades Nacional, Marcelino Ledesma, y Católica, Luis Lucena.

Según lo indicó la titular de la cartera educativa, a partir de esta resolución se incorporan como sedes para los cursos las localidades de Sumampa, Suncho Corral, Loreto, Selva, Laprida, Clodomira, Ojo de Agua, Quimilí, Sol de Julio, Pinto, Pozuelos, El Favorito, Pozo Hondo y Árraga.

Las inscripciones para estas mil vacantes se realizarán el próximo miércoles 4 de marzo, a través de la plataforma digital del Ministerio de Educación.

No obstante, resaltó: “Vamos a trabajar para que esto no quede en estos 4.200 cupos de ahora, sino que hasta fin de año podamos llegar a abarcar muchos más espacios, para hacer de esto una verdadera posibilidad para los jóvenes”.

Dijo además que las clases comenzarán el 13 de abril con una clase magistral para dar todas las pautas de trabajo de los distintos cursos.

También adelantó que a medida que vayan finalizando los cursos se irá renovando el cupo para nuevas convocatorias. Estimó que durante el primer semestre habrá mil nuevos cupos, los que se irán habilitando progresivamente.

Palabras del gobernador

A su turno, el gobernador Elías Suárez expresó su satisfacción por este anuncio sobre este programa, que permite darle una gran oportunidad a miles de jóvenes santiagueños a través de la educación, en “un camino estratégico que implica formarlos y capacitarlos fundamentalmente con una visión clara, con una salida laboral posible y que genere una mejor expectativa de vida hacia el futuro”.

También destacó el compromiso puesto de manifiesto por “todos los equipos de trabajo del Ministerio de Educación, del Consejo General de Educación, y de las universidades Nacional y Católica”.

Resaltó además el carácter federal del programa, al dejar en claro el compromiso de “llegar a todos los lugares de nuestra provincia con igualdad de oportunidades”.

La voluntad de ampliar el cupo y sumar sedes en distintos puntos del territorio santiagueño “muestra nuestra vocación de acompañar a quien hoy está demandando un derecho que es la capacitación y la formación”, afirmó Suárez.

Como parte de este desafío, el mandatario hizo un llamado a todas las instituciones educativas a que acompañen este proceso para generar más capacidades que permitan sumar riqueza a la provincia.