Reestructuración dispuesta por el Gobierno Nacional dejaría sin subsidio eléctrico a 105.000 usuarios en Santiago del Estero

La medida, definida por el Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Energía, modifica el esquema vigente desde el 16 de enero y amplía la cantidad de hogares que perderán el beneficio en la provincia.

Hoy 11:27

Un total aproximado de 105.000 usuarios de Santiago del Estero quedarían sin acceso al subsidio eléctrico como consecuencia de la nueva reestructuración dispuesta por el Gobierno Nacional. La medida, que rige en todo el país desde el 16 de enero, fue implementada a través de la Secretaría de Energía de la Nación y modifica de manera profunda el régimen de segmentación vigente hasta ahora.

El presidente del ENRESE, Dr. Luis Cabanillas, confirmó que el nuevo esquema implica un incremento significativo en la cantidad de usuarios que perderán el beneficio. Actualmente, en la provincia ya son 60.000 los usuarios sin subsidio, cifra que podría elevarse considerablemente tras la aplicación plena de la decisión adoptada por el Gobierno Nacional.

Desde el organismo regulador provincial recomendaron a los usuarios verificar en la factura la situación de “usuario 0” y, en caso de ser necesario, inscribirse o actualizar su situación en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (ReSEF) para poder acceder al beneficio.

El trámite puede realizarse a través de la plataforma oficial del Gobierno Nacional en www.argentina.gob.ar/subsidios (RESEF), donde los usuarios podrán consultar su categoría y completar la inscripción correspondiente.

La reestructuración forma parte de las políticas energéticas impulsadas por el Gobierno Nacional y tendrá impacto directo en miles de hogares santiagueños, en el marco de un nuevo esquema de segmentación tarifaria que redefine el acceso a los subsidios en todo el país.