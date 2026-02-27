Evangelina Anderson habló de su relación con Ian Lucas

Después de varias semanas de versiones cruzadas, la modelo dio la cara en LAM y reveló qué sucede hoy con Ian Lucas, su compañero de MasterChef Celebrity. Así definió Evangelina Anderson el estado actual del vínculo.

Hoy 11:30

Luego de que su nombre quedara envuelto en versiones cruzadas y comentarios que crecían programa tras programa, Evangelina Anderson decidió cortar por lo sano. Sin rodeos ni medias tintas, la modelo enfrentó abiertamente los rumores y aclaró cómo está hoy su corazón, además de referirse puntualmente a su supuesto vínculo con Ian Lucas.

La palabra llegó en una entrevista con LAM, el envío que lidera Ángel de Brito en la pantalla de América TV. Allí, fiel a su estilo relajado, Evangelina Anderson no esquivó la consulta sobre su presente sentimental y sorprendió con una respuesta tan clara como descontracturada. “Estoy sola, presentame a alguien Ángel”, disparó entre carcajadas, dejando en evidencia que no está en pareja y que todo lo que se dijo en las últimas semanas no tiene sustento.

Además, fue tajante al referirse a su situación sentimental tras su separación de Martín Demichelis, luego de casi dos décadas de juntos y tres hijos en común. “Desde que me separé estoy sola. Quedé como que no quería saber nada de los hombres”, confesó con honestidad, dando a entender que eligió priorizarse y mantenerse al margen de cualquier relación formal.

Por último, también habló de las diferencias que existen entre ella y Ian Lucas, más allá del cariño y la buena onda que puedan tener. “Estamos en distintas etapas de vida. Yo tengo otras prioridades. Él es buenísimo, es un divino, un bombón; pero es muy chiquito”, cerró sin margen para dobles lecturas.

De esta manera, Evangelina Anderson puso punto final a las especulaciones y dejó en claro que, por ahora, su presente es en soledad y lejos de cualquier romance confirmado.