Evangelina Anderson habló de su relación con Ian Lucas

Después de varias semanas de versiones cruzadas, la modelo dio la cara en LAM y reveló qué sucede hoy con Ian Lucas, su compañero de MasterChef Celebrity. Así definió Evangelina Anderson el estado actual del vínculo.
Luego de que su nombre quedara envuelto en versiones cruzadas y comentarios que crecían programa tras programa, Evangelina Anderson decidió cortar por lo sano. Sin rodeos ni medias tintas, la modelo enfrentó abiertamente los rumores y aclaró cómo está hoy su corazón, además de referirse puntualmente a su supuesto vínculo con Ian Lucas.
La palabra llegó en una entrevista con LAM, el envío que lidera Ángel de Brito en la pantalla de América TV. Allí, fiel a su estilo relajado, Evangelina Anderson no esquivó la consulta sobre su presente sentimental y sorprendió con una respuesta tan clara como descontracturada. “Estoy sola, presentame a alguien Ángel”, disparó entre carcajadas, dejando en evidencia que no está en pareja y que todo lo que se dijo en las últimas semanas no tiene sustento.
Además, fue tajante al referirse a su situación sentimental tras su separación de Martín Demichelis, luego de casi dos décadas de juntos y tres hijos en común. “Desde que me separé estoy sola. Quedé como que no quería saber nada de los hombres”, confesó con honestidad, dando a entender que eligió priorizarse y mantenerse al margen de cualquier relación formal.
Por último, también habló de las diferencias que existen entre ella y Ian Lucas, más allá del cariño y la buena onda que puedan tener. “Estamos en distintas etapas de vida. Yo tengo otras prioridades. Él es buenísimo, es un divino, un bombón; pero es muy chiquito”, cerró sin margen para dobles lecturas.
De esta manera, Evangelina Anderson puso punto final a las especulaciones y dejó en claro que, por ahora, su presente es en soledad y lejos de cualquier romance confirmado.