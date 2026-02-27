Murió Darío Lopérfido, exministro de Cultura y exdirector del Teatro Colón

El exfuncionario tenía 61 años. Padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad con la que fue diagnosticado en julio de 2024.

Hoy 11:46

En las últimas horas murió a los 61 años Darío Lopérfido, exsecretario de Cultura y Medios de Comunicación de la Nación durante la presidencia de Fernando de la Rúa (1999-2001) y exministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires durante seis meses en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.

También fue director general y artístico del Teatro Colón entre febrero y diciembre de 2015 y durante años se desempeñó como un gestor cultural de peso. Además de Buenos Aires, vivió en Berlín, Madrid y Nueva York.

Lopérfido fue diagnosticado en julio de 2024 con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad degenerativa neuromuscular. Sin embargo, pese al deterioro de su salud, su actividad intelectual continuó. Siguió su labor en la Cátedra Vargas Llosa, que integraba desde hacía cinco años. Tenía una columna en el programa de Cristina Pérez (Radio Rivadavia) y el año pasado estrenó un ciclo de entrevistas.

Nació en el barrio porteño de Villa Urquiza y era fanático de River. El 24 de marzo de 1976, día del último golpe militar en la Argentina, su padre, Angel Lopérfido, fue despedido del diario La Razón, donde era delegado gremial del sindicato de gráficos.

La llegada de la dictadura marcó un período de dificultades económicas para la familia. Darío abandonó el secundario y comenzó a trabajar. A los 16 años ingresó como cadete en una agencia publicitaria, en lo que sería su primera aproximación a una actividad que luego le daría grandes satisfacciones. Más adelante estudió Derecho en la Universidad de Palermo.

Durante el gobierno de la Alianza, Lopérfido integró el llamado grupo Sushi, el círculo de confianza vinculado a los hijos de De la Rúa. En ese período ejerció como secretario de Cultura y vocero presidencial. También estuvo en pareja con la guitarrista María Gabriela Epumer, integrante de la banda de Charly García.

Al frente del Teatro Colón asumió en 2016 como director general y artístico y, tras ser designado ministro de Cultura porteño, continuó solo como director artístico. En junio de ese año, desgastado por cuestionamientos a su gestión y por la polémica generada tras sus declaraciones sobre el número de desaparecidos durante la última dictadura, presentó su renuncia.

En 2019, junto a su esposa Vinnie Blache Spencer, tuvo a su único hijo, Theo. En una de sus últimas entrevistas afirmó sobre su enfermedad: “Aparecen todas las sensaciones mezcladas. La furia, la tristeza, la alegría. La resignación a morirme existe, pero me parece normal. (…) Lo que predomina es la incomodidad. Es una enfermedad incómoda y me da furia perderme cosas de mi hijo, pero la vida es lo que es y no lo que uno quiere que sea”.

Controversia

Una de las polémicas más fuertes que protagonizó ocurrió en 2016, cuando en un encuentro en Pinamar se refirió a los procesos de violencia política en la Argentina y sostuvo que existían distintas visiones sobre el número de víctimas de la represión militar.

“En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos”, afirmó, al citar investigaciones que contrastan con las cifras sostenidas por organismos de derechos humanos, y deslizó que “ese número se arregló en una mesa”.

Sus dichos generaron el rechazo de referentes del área, encabezados por Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y derivaron en un fuerte debate público.