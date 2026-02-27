San Lorenzo visita a Talleres en un duelo clave por el Apertura

La T y el Ciclón se miden este sábado a las 22:15 en Córdoba por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. Ambos están en zona de clasificación y buscan afirmarse entre los primeros.

Hoy 09:30

Talleres y San Lorenzo se enfrentarán este sábado desde las 22:15 en el Estadio Mario Alberto Kempes, por la octava fecha del Torneo Apertura 2026. Los dos equipos están dentro de los ocho clasificados de la Zona A y saben que un triunfo puede marcar un quiebre en la pelea por los primeros puestos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El conjunto cordobés suma 10 puntos y venía en alza tras conseguir dos victorias consecutivas: 2-1 ante Gimnasia de Mendoza en el Kempes y 1-0 frente a Rosario Central en Arroyito, resultado que cortó una racha de más de diez años sin ganarle al Canalla como visitante. Sin embargo, en la última jornada sufrió un duro golpe en Santiago del Estero y cayó 2-0 frente a Central Córdoba. Ahora, el equipo de Carlos Tevez intentará hacerse fuerte en casa para no perder terreno en la tabla.

La gran novedad en la T es la incorporación de Franco Cristaldo. El ex Gremio rescindió su contrato y ya está a disposición del cuerpo técnico como refuerzo de último momento, en una apuesta fuerte para potenciar el mediocampo en la recta decisiva del torneo.

Por su parte, el Ciclón llega con 11 unidades y en el cuarto puesto de la Zona A. Viene de una doble fecha particular, ya que jugó dos partidos en apenas 48 horas: venció 2-0 a Estudiantes de Río Cuarto el domingo y luego empató 1-1 con Instituto el martes. A pesar del desgaste, el equipo azulgrana sumó cuatro puntos y se mantiene firme en puestos de clasificación.

En la previa, la dirigencia de San Lorenzo solicitó a Talleres la habilitación de una tribuna para público visitante, pensando en los hinchas que residen en Córdoba y alrededores. Sin embargo, la comisión directiva de la T rechazó el pedido, por lo que el partido se disputará sin presencia de fanáticos del Ciclón. En ese contexto, el choque en el Kempes promete intensidad y mucho en juego en la lucha por la Zona A del Apertura 2026.