EN VIVO - Empezó la sesión en el Senado que busca la sanción de la reforma laboral

El oficialismo impulsará la versión que salió de Diputados y que excluye el polémico artículo sobre descuentos salariales por licencias médicas; antes, se debatirá el proyecto de nuevo régimen penal juvenil.

Hoy 11:57

El Senado es escenario hoy de un extenso debate que le pondrá fin a las sesiones extraordinarias convocadas por Javier Milei y tendrá, desde las 11, la tarea de sancionar dos leyes resonantes para la agenda pública: la reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

En la previa hubo incidentes en el Obelisco con grupos de izquierda y se esperan manifestaciones en las puertas del Parlamento, mientras se desarrolla el debate.

