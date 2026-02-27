Daniel Veronesse será nuevo entrenador de Comercio Central Unidos

El último campeón de la Liga Santiagueña de Fútbol ya tiene DT para defender la corona. Daniel Veronesse asume tras su paso por Villa Unión y buscará sostener el protagonismo del Tripero.

Hoy 11:59

Comercio Central Unidos confirmó la llegada de Daniel Veronesse como nuevo entrenador de cara a la próxima temporada. El vigente campeón de la Liga Santiagueña de Fútbol apuesta por un técnico con recorrido local para defender el título y seguir siendo protagonista.

Veronesse viene de dirigir a Villa Unión, donde realizó dos buenas campañas que lo posicionaron como uno de los entrenadores con mayor proyección en el medio santiagueño. Su trabajo ordenado y competitivo fue clave para que su nombre aparezca en la órbita del campeón.

En el fútbol provincial también tuvo pasos por Sarmiento, al que condujo en el Torneo Regional, y por Estudiantes en la Liga local. Ahora tendrá el desafío mayor: sostener la base del equipo campeón y volver a pelear arriba en una temporada que promete ser exigente.

Con esta confirmación, Comercio empieza a delinear su nuevo proyecto deportivo con el objetivo claro de seguir marcando el rumbo en el fútbol santiagueño.