Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 FEB 2026 | 23º
X
Somos Deporte

Daniel Veronesse será nuevo entrenador de Comercio Central Unidos

El último campeón de la Liga Santiagueña de Fútbol ya tiene DT para defender la corona. Daniel Veronesse asume tras su paso por Villa Unión y buscará sostener el protagonismo del Tripero.

Hoy 11:59

Comercio Central Unidos confirmó la llegada de Daniel Veronesse como nuevo entrenador de cara a la próxima temporada. El vigente campeón de la Liga Santiagueña de Fútbol apuesta por un técnico con recorrido local para defender el título y seguir siendo protagonista.

Veronesse viene de dirigir a Villa Unión, donde realizó dos buenas campañas que lo posicionaron como uno de los entrenadores con mayor proyección en el medio santiagueño. Su trabajo ordenado y competitivo fue clave para que su nombre aparezca en la órbita del campeón.

En el fútbol provincial también tuvo pasos por Sarmiento, al que condujo en el Torneo Regional, y por Estudiantes en la Liga local. Ahora tendrá el desafío mayor: sostener la base del equipo campeón y volver a pelear arriba en una temporada que promete ser exigente.

Con esta confirmación, Comercio empieza a delinear su nuevo proyecto deportivo con el objetivo claro de seguir marcando el rumbo en el fútbol santiagueño.

TEMAS Daniel Veronesse Club Comercio Central Unidos

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Conmoción por un nuevo femicidio: una mujer murió apuñalada
  2. 2. Añatuya: un hombre acusado de abigeato fue detenido tras fugarse por el monte y un policía terminó herido en el operativo
  3. 3. Golpe al narcomenudeo permitió secuestrar droga valuada en 350 millones de pesos
  4. 4. El tiempo para este viernes 27 de febrero en Santiago del Estero: prevén lluvias y vientos durante la jornada
  5. 5. El gobernador Elías Suárez y la intendente Fuentes inauguraron el jardín municipal Papa Francisco
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT