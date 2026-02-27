Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 FEB 2026 | 23º
Cómo sería el cuerpo técnico de Coudet en River y los nombres que lo acompañarían

El Chacho está a un paso de asumir en el Millonario como sucesor de Gallardo. Solo resta resolver su salida de Alavés para viajar a la Argentina.

Hoy 12:25

Eduardo Germán Coudet es el elegido para reemplazar a Marcelo Gallardo en River Plate. El acuerdo está avanzado y únicamente falta que el entrenador logre su desvinculación de Deportivo Alavés para convertirse oficialmente en el nuevo DT del Millonario.

Desde Núñez mantienen cautela y no confirmaron contactos formales. Incluso, el propio Coudet aseguró en conferencia, en la previa del duelo ante Levante UD, que no había recibido ningún llamado. Sin embargo, la información indica que el entendimiento es total y que restan detalles administrativos para que el Chacho cruce el océano y asuma el desafío.

En principio, Coudet llegaría con su cuerpo técnico habitual. Su principal ayudante de campo es Patricio Graff, exdelantero con pasado en Rosario Central. Los preparadores físicos son Octavio Manera y Guido Cretari, hombres de su máxima confianza. Además, resta definir si el español Carlos Fernández, integrante del CT en Alavés, se sumará al proyecto en Argentina.

En cuanto al entrenador de arqueros, todo indica que no arribará Javier Barbero, quien cumple esa función en España. En su lugar continuaría Marcelo Barovero, recientemente incorporado al club y actualmente empleado directo de River en esa área específica.

No se descarta que el Chacho pueda sumar un segundo ayudante de campo, especialmente si no prospera la llegada de Fernández. En ese contexto, surgió el nombre de Luis González, con quien ya trabajó en Internacional y que actualmente integra el cuerpo técnico de FC Porto. Por ahora, son alternativas, pero la estructura principal ya está definida para iniciar una nueva etapa en el Millonario.

TEMAS Eduardo Coudet Club Atlético River Plate

