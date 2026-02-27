San Lorenzo prepara cambios para visitar a Talleres en Córdoba

Damián Ayude analiza variantes por la seguidilla de partidos y la carga física. Luciano Vietto asoma como titular en el duelo del sábado a las 22.15 por el Torneo Apertura 2026.

Hoy 13:24

Tras la intensa seguidilla de 48 horas, con victoria 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto y empate 1-1 frente a Instituto, el entrenador de San Lorenzo, Damián Ayude, piensa en meter mano en el equipo para enfrentar a Talleres este sábado a las 22.15, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El calendario apretado y el desgaste físico obligan al DT a rotar piezas para sostener la competitividad.

Uno de los cambios más importantes sería el ingreso de Luciano Vietto por el juvenil Facundo Gulli. El mediapunta viene de convertir en dos partidos consecutivos y atraviesa un gran presente en el Ciclón. “La cicatriz se terminó de cerrar cuando llegué a San Lorenzo, aunque no va a quitar lo que significa Racing en mi vida”, expresó recientemente en diálogo con DSports, reflejando su buen momento personal y futbolístico.

Además, Ezequiel Herrera ocuparía el lateral derecho en reemplazo de Fabricio López, mientras que Gonzalo Abrego se metería en el mediocampo como volante de contención junto a Nicolás Tripichio. Las modificaciones apuntan a refrescar el equipo y administrar cargas en un tramo exigente del campeonato, donde cada punto empieza a pesar.

Con este panorama, y a la espera de la práctica vespertina, el posible once para jugar en Córdoba sería: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Gastón Hernández, Jhohan Romaña, Mathias De Ritis; Nicolás Tripichio, Gonzalo Abrego; Gregorio Rodríguez, Agustín Ladstatter, Luciano Vietto; Alexis Cuello. San Lorenzo suma 11 puntos en siete fechas y se ubica quinto en la Zona A, producto de dos triunfos, tres empates y dos caídas, en un inicio que ilusiona pese al complejo contexto institucional.