La química entre Margot Robbie y Jacob Elordi casi eclipsa el estreno de "Cumbres Borrascosas"

Al terminar el rodaje de 'Cumbres Borrascosas', Margot Robbie le regaló a Jacob Elordi un anillo a juego con el suyo. ¿Hasta qué punto su química forma parte de una calculada estrategia de marketing?

Hoy 13:40

Margot Robbie y Jacob Elordi son los nuevos Cathy y Heathcliff. Como protagonistas de la tormentosa pasión de 'Cumbres Borrascosas' dirigida por Emerald Fennell, a partir de la novela original de Emily Brontë publicada en 1847, ambos australianos llevan meses al frente de una gran campaña de promoción. Desde preestrenos internacionales hasta coloquios abiertos al público y entrevistas con la prensa, la química entre ellos ha traspasado las cámaras generando todo tipo de titulares. La gran pregunta es: ¿Hasta qué punto esta complicidad forma parte de una calculada estrategia de marketing, tan antigua como Hollywood?

La directora de 'Una joven prometedora' (2020) –Oscar al Mejor Guion– y la seductora 'Saltburn' (2023), que ya nos había cautivado en pantalla como Camila en 'The Crown', toma el relevo de cineastas como Peter Kosminsky, Robert Fuest, William Wyler o Luis Buñuel para contar la historia de Catherine, hija de una familia distinguida, y Heathcliff, un niño recogido por la familia, que pasan de ser compartir juegos infantiles a vivir un amor imposible. Su adaptación brilla por la libertad creativa, una apabullante cinematografía y una envolvente banda sonora compuesta por la británica Charli XCX.

Lo de fingir (o potenciar) la química entre los protagonistas de una película o serie romántica no es nada nuevo. Basta con recordar el fenómeno que generan las giras de prensa virales de cada temporada de 'Los Bridgerton' en Netflix. Desde el Hollywood clásico, que explotó la chispa entre Clark Gable y Vivien Leigh en 'Lo que el viento se llevó' (1939) o la de Elizabeth Taylor y Richard Burton para promocionar 'Cleopatra' (1963), la industria siempre ha tenido clara una máxima: lo real vende.

Las versiones contemporáneas de esta estrategia incluyen a Ryan Gosling y Emma Stone durante la promoción de 'La La Land', a Scarlett Johansson y Chris Evans en el universo Marvel o a Ariana Grande y Cynthia Erivo con las dos partes de 'Wicked'. A ello se suman otras tácticas, como el llamado method dressing (que también está cumpliendo, y con creces, el reparto de 'Cumbres Borrascosas') o el difuminar la frontera entre actor y personaje, algo que Timothée Chalamet practica sin descanso mientras espera su Oscar por 'Marty Supreme'.

En el caso de 'Cumbres Borrascosas', esta narrativa parece haberse extrapolado, quizá hasta el punto de que el propio equipo intenta matizarla incorporando a otros miembros del reparto en las entrevistas junto a Margot Robbie y Jacob Elordi. La estrategia cobra sentido después de que el actor comentara que ambos compartían "una obsesión mutua" y que le resultaba imposible mantenerse "a menos de cinco o diez metros de Robbie durante el rodaje", según declaró a Fandango. Y un dato importante: la actriz también participa en el proyecto como productora, a través de LuckyChap, la compañía que dirige junto a su marido, Tom Ackerley.

Ambos actores llevan semanas comportándose como si Catherine y Heathcliff nunca hubieran dejado de rondar los páramos de Yorkshire. Hace pocos días veíamos cómo Jacob Elordi replicaba una escena de la película en la premier londinense, cuando utilizó sus manos como paraguas para que Margot Robbie no se mojara con la lluvia. Y es que la actriz tampoco esconde su devoción hacia su compañero de reparto, ya que ella misma ha admitido que se volvió "codependiente" de Jacob Elordi durante el rodaje, diciendo que empezaba a buscarlo por el set y que se sentía "nerviosa y desorientada" si no estaba, llegando a compararlo con ser "una niña sin su manta".

Dos anillos a juego

Al terminar el rodaje, la productora y protagonista Margot Robbie le regaló a Jacob Elordi un anillo de sello a juego con el suyo. No es una joya cualquiera: cada uno presenta la imagen de dos esqueletos abrazándose, grabada con la famosa y apasionada cita de Emily Brontë: "De lo que estén hechas nuestras almas, la suya y la mía son iguales". A esto hay que sumarle el hecho de que el actor sorprendió a su compañera en San Valentín llenando su habitación de rosas, algo que ella misma admitió que le hizo pensar que sería "un muy buen novio", según recoge People.

En otra entrevista con Vogue Australia, la pareja profesional también reveló que "odiaban" rodar escenas cuando el otro no estaba en el set, lo cual resulta muy apropiado para dos personas que interpretan a una de las parejas más tóxicas de la literatura. Elordi, por su parte, afirma que durante el rodaje hubo momentos en los que la línea entre actor y personaje se difuminaba por completo. "Había un momento en el que corríamos de la mano por los páramos, donde yo la miraba y ella me miraba a mí, y uno se daba cuenta de que estaba mirando a Catherine y ella a Heathcliff", contó. "En ese momento, realmente formamos parte de su amor, de verdad".

La pregunta es inevitable: ¿De verdad están llevando la situación al límite o somos nosotros quienes estamos sobrepensando una bonita y devota amistad? Lo más seguro es que ellos mismos sepan perfectamente cómo moverse en ese terreno: tienen experiencia, el apodado media training y la intuición suficiente para entender que, en Hollywood, a veces la conversación que rodea a una película también forma parte del espectáculo.