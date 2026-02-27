Cayó en un control y la sorpresa fue mayúscula: la moto tenía pedido de secuestro por robo desde 2023

El vehículo posee pedido de secuestro vigente por robo, figurando como titular una mujer domiciliada en el partido de Caseros, provincia de Buenos Aires.

Hoy 14:18

Un control vehicular de rutina dejó al descubierto una situación inesperada: la motocicleta que conducía un joven de 24 años tenía pedido de secuestro vigente por robo desde el 15 de noviembre de 2023.

El procedimiento se realizó alrededor de las 12:30 horas sobre Ruta Provincial N° 08, en jurisdicción de la Subcomisaría de Gramilla, mientras el personal llevaba adelante un operativo preventivo.

En ese marco, los efectivos identificaron a Ramón Alexandro Coria, quien circulaba a bordo de una motocicleta Rouser NS200 color roja. Al solicitarle la documentación correspondiente, el conductor manifestó no poseer papeles del rodado.

Ante esta situación, se realizó la consulta con Planta Verificadora, desde donde se informó que el vehículo posee pedido de secuestro vigente por robo, figurando como titular la ciudadana Marta Nilda Bruno, domiciliada en el partido de Caseros, provincia de Buenos Aires.

De manera paralela, los efectivos verificaron los datos personales del conductor mediante el sistema oficial, estableciéndose que no registraba requerimientos judiciales pendientes.

Informado el fiscal de turno, Dr. Emanuel Sabater, dispuso que el masculino sea correctamente identificado y continúe en libertad, procediéndose al inmediato secuestro del rodado.

El atento y eficaz accionar del personal interviniente permitió detectar la irregularidad durante el operativo preventivo, evitando que un vehículo con pedido de secuestro por robo continúe circulando por la zona.

La motocicleta quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.