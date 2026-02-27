Más capacitación, desarrollo productivo, inversión en salud y fortalecimiento de la seguridad: ejes de una gestión que planifica el crecimiento provincial

La ampliación de cupos en Santiago Crece con Vos y las inversiones en producción, salud y seguridad consolidan una estrategia provincial con mirada federal y de futuro.

El gobernador de la provincia, Elías Suárez, acompañó la conferencia de prensa en la que se anunció la ampliación de cupos del programa Santiago Crece con Vos, una política pública orientada a la capacitación en oficios y habilidades digitales para jóvenes santiagueños.

En esta nueva etapa, se suman 1.000 vacantes y el programa se extenderá a 14 nuevas localidades (Sumampa, Suncho Corral, Loreto, Selva, Laprida, Clodomira, Ojo de Agua, Quimilí, Sol de Julio, Pinto, Pozuelos, El Favorito, Pozo Hondo y Árraga), ampliando así las oportunidades de formación en todo el territorio provincial y consolidando una propuesta que concibe a la capacitación como una verdadera expectativa de crecimiento y de futuro.

Durante el encuentro, se destacó que este desafío implica continuar fortaleciendo el perfil productivo de la provincia mediante el relanzamiento de las agencias de desarrollo territorial (ADT) con el objetivo de acompañar a quienes producen y generan trabajo en cada rincón del interior.

Asimismo, se informó sobre el avance en la creación del Consejo Económico y Social, una herramienta que permitirá construir una agenda común, convocando a sectores empresariales, cámaras turísticas, colegios profesionales y organizaciones de la sociedad civil, para debatir y consensuar alternativas para el desarrollo estratégico de Santiago del Estero.

En paralelo, el mandatario reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con los servicios indelegables del Estado. En materia de salud, se profundiza la descentralización a través de equipos profesionales que mejoran los diagnósticos y las intervenciones en el lugar donde suceden, con la puesta en funcionamiento de nuevos hospitales en Fernández, Campo Gallo, Sumampa, Colonia El Simbolar, Pinto y La Cañada.

En cuanto a la seguridad, se continúan fortaleciendo las políticas de prevención del delito mediante la incorporación de equipamiento de alto nivel, con el objetivo de seguir garantizando tranquilidad y protección a las familias santiagueñas.

Capacitar, producir, prevenir y cuidar constituyen los ejes centrales de una gestión que planifica el desarrollo provincial con una mirada federal, equitativa y orientada al futuro.