Durísima noticia en Racing: Valentín Carboni se rompió los ligamentos

Si la lesión de Adrián “Maravilla” Martínez ya había encendido las alarmas en Racing tras el empate 1-1 frente a Independiente Rivadavia, este lunes la Academia recibió otro duro golpe: Valentín Carboni sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, deberá ser operado y afrontará una larga recuperación.

El delantero de 20 años, que llegó en el último mercado de pases a préstamo desde Inter de Milán, apenas disputó cinco partidos con la camiseta del conjunto de Avellaneda. Ahora resta definir si continuará su rehabilitación en la Argentina o si regresará a Italia para recuperarse en Milán. Ante este panorama, el club tiene la posibilidad reglamentaria de incorporar un refuerzo en su lugar.

El parte médico oficial fue contundente: “En el entrenamiento de este viernes, Valentín Carboni sufrió la rotura completa del ligamento cruzado anterior y la rotura parcial del ligamento colateral externo de la rodilla derecha. El jugador tendrá intervención quirúrgica en los próximos días. ¡Fuerza, Valen!”, publicó Racing en sus redes sociales.

No es la primera vez que el joven atacante atraviesa una lesión de esta gravedad. En 2024, tras consagrarse campeón de la Copa América con la Selección Argentina, sufrió la misma lesión pero en la rodilla izquierda cuando jugaba en Olympique de Marsella.

Apodado “Bebote” por sus compañeros apenas se sumó a la pretemporada, Carboni fue titular en los tres primeros encuentros del torneo, ante Gimnasia, Rosario Central y Tigre. Sin embargo, sin lograr mostrar su mejor versión, luego ingresó desde el banco frente a Argentinos Juniors y Banfield, mientras que contra Boca e Independiente Rivadavia permaneció los 90 minutos como suplente.

En paralelo, la situación de Adrián Martínez generó preocupación el último fin de semana. Sobre el cierre del primer tiempo ante Independiente Rivadavia, el delantero fue a presionar, pisó mal y se torció el tobillo izquierdo. Se retiró en camilla, visiblemente dolorido y entre lágrimas, lo que hacía temer una lesión de mayor gravedad.

Finalmente, los estudios realizados confirmaron que “Maravilla” sufrió un esguince de tobillo izquierdo de grado dos. Estará aproximadamente un mes fuera de las canchas y podría regresar justo antes del clásico de Avellaneda ante Independiente.

Así, en cuestión de días, Racing pasó de la preocupación a la confirmación de una baja de larga duración. Con Carboni fuera por varios meses y Martínez en recuperación, el cuerpo técnico deberá rearmar el frente de ataque en un momento clave de la temporada.