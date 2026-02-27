Ingresar
Inscripciones abiertas 2026: el Profesorado Vittorino Chizzolini convoca a nuevos estudiantes

El Profesorado Vittorino Chizzolini, institución educativa dependiente de la Fundación Casa de la Juventud, anunció la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo 2026 e invitó a la comunidad santiagueña a sumarse a su propuesta académica.

Hoy 15:56

Ubicado en San Juan 561, el profesorado cuenta con más de 30 años de trayectoria en la provincia, período en el que ha formado profesionales que hoy se desempeñan en distintos ámbitos del sistema educativo. Su proyecto pedagógico se inspira en el educador italiano Vittorino Chizzolini, promoviendo una enseñanza centrada en la formación integral de la persona, el compromiso social y la pedagogía del amor.

Desde la institución señalaron que el objetivo es formar jóvenes y adultos con valores sólidos, capaces de desenvolverse con responsabilidad, vocación de servicio y pensamiento crítico. En ese sentido, destacaron la importancia del trabajo interdisciplinario, el esfuerzo personal, el aprendizaje continuo y la libertad para expresar ideas como pilares del proceso educativo.

El instituto dispone de servicios de biblioteca, departamento de capacitación e investigación, consejo de estudiantes como espacio participativo y áreas de pastoral integradas a su propuesta formativa.

Carreras disponibles

Para el ciclo 2026, el profesorado ofrece las siguientes carreras:

Profesorado de Educación Secundaria en Biología

Profesorado de Educación Secundaria en Matemática

Profesorado de Educación Primaria (2° a 4° año)

Las autoridades subrayaron que la institución se distingue por su acompañamiento personalizado, su calidad académica y un carisma cristiano orientado a la formación en valores y vocación de servicio.

Asimismo, remarcaron que cuentan con una de las matrículas y cuotas más accesibles de la región, con el objetivo de garantizar una educación superior inclusiva y al alcance de todos.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y los interesados pueden acercarse a la Casa de la Juventud para recibir información y asesoramiento.

