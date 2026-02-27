Ingresar
Protestas contra la reforma laboral: tras los incidentes iniciales, la movilización perdió fuerza y los manifestantes se desconcentran

Una jornada de tensión política y social se vivió este jueves en el centro porteño, donde sindicatos, organizaciones sociales y agrupaciones de izquierda se movilizaron contra el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional.

Las primeras concentraciones comenzaron desde temprano en las inmediaciones del Obelisco, desde donde partieron columnas hacia el Congreso. A las 10 de la mañana, los manifestantes iniciaron la marcha desde la intersección de Salta y Avenida de Mayo rumbo al Congreso de la Nación Argentina, donde está previsto el debate parlamentario de la iniciativa oficial.

Durante las primeras horas se registraron corridas y momentos de tensión en la zona del microcentro, en medio de un fuerte operativo de seguridad desplegado por las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad.

Menor presencia y cortes de tránsito

Con el correr de la jornada, la cantidad de manifestantes disminuyó de manera considerable en los alrededores del Congreso, aunque el operativo de seguridad continúa activo y se mantienen múltiples cortes de tránsito en la zona.

Según el último reporte desde el lugar, la circulación permanece restringida en puntos clave del microcentro. Avenida de Mayo continúa afectada a la altura de Lima, mientras que sobre Rivadavia los desvíos comienzan en Cerrito y se extienden en dirección al Palacio Legislativo. También sigue interrumpido el tránsito en Avenida Entre Ríos, ahora con un perímetro reducido hasta Adolfo Alsina, lo que refleja la merma en la concentración de manifestantes.

Pese a la desconcentración parcial, las fuerzas de seguridad mantienen el dispositivo preventivo ante la posibilidad de nuevos movimientos en la zona.

Debate legislativo en marcha

El oficialismo busca avanzar en el Congreso con la aprobación de la reforma laboral y otros proyectos sensibles, entre ellos la baja de la edad de imputabilidad, iniciativas que generan fuerte rechazo en sectores sindicales y políticos opositores.

En este contexto, la jornada transcurre con expectativa por el desarrollo del debate parlamentario y eventuales nuevas manifestaciones en las próximas horas.

