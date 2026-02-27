Mayor palpitó la visita de Mitre a Racing de Córdoba: “Tenemos que hacer un partido inteligente"

El entrenador aurinegro habló en la previa del choque del domingo por la tercera fecha de la Primera Nacional.

Hoy 20:05

Mitre afrontará este domingo desde las 18 un desafío exigente en Córdoba frente a Racing, por la tercera fecha de la Zona A de la Primera Nacional. En la previa, el entrenador Carlos Mayor destacó la importancia del último triunfo y el compromiso del plantel.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Importante ganar, sabemos lo que significan los tres puntos en esta clase de torneo, donde hay mucha paridad, muy largo, muy disputado. Esto nos sirve para ganar confianza y para generar más energía para todo lo que se viene”, expresó en diálogo exclusivo con Noticiero 7.

El DT remarcó que el equipo llega bien preparado al compromiso del fin de semana. “La verdad que nos preparamos bien, nos estamos preparando para llegar enteros al domingo”, aseguró.

Mayor también valoró la respuesta del grupo tras un partido que tuvo una carga emocional especial. "El compromiso, la actitud, la concentración, porque terminamos el domingo como a las 2, tuve que mandar a todos los chicos a su casa, que coman ahí, porque en el hotel era imposible. Comieron en su casa, descansaron y al otro día estaban impecables”, contó.

Y agregó: “El compromiso, el esfuerzo, el sacrificio, la verdad que estuvieron a la altura, muy buenos. Pero esto genera responsabilidad y cada vez tenemos que estar un poquito mejor para todo lo que se viene”.

Pensando en el duelo ante Racing de Córdoba, el entrenador anticipó un partido complejo. “Difícil. Es un equipo que ganó de local y perdió de visitante. Está como nosotros, con la necesidad ellos, porque vienen de perder”, analizó.

Sobre el planteo, fue claro: “Tenemos que hacer un planteo muy inteligente, saber jugarlo, saber que los primeros 15 o 20 minutos van a ser importantes, porque ellos van a querer venir a atacarnos de entrada, lo va a imponer la gente, lo van a imponer ellos, sabiendo que nosotros vamos a tener armas para ganarlo", finalizó.