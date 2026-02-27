El Banco Central aprovechó la estabilidad del dólar y compró más de USD 1.400 millones en febrero

La autoridad monetaria adquirió USD 31 millones este viernes y avanza con el plan para robustecer las reservas internacionales

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) sumó 38 días seguidos adquiriendo dólares, tanto en el mercado de cambios como mediante acuerdos con contrapartes externas. La entidad incorporó USD 31 millones este viernes, acumulando más de USD 2.700 millones en lo que va del año. Ese monto representa más del 27% de la meta de compras de dólares fijada para 2026.

En la denominada “fase 4” del programa económico, la autoridad monetaria compró 2.712 millones de dólares. A lo largo de febrero, la entidad se hizo de 1.455 millones de dólares. Para financiar estas adquisiciones, el BCRA emitió pesos sin recurrir a mecanismos de absorción monetaria. Posteriormente, el Tesoro absorbió parte de esos pesos a través de colocaciones de deuda local y, en las últimas licitaciones, evitó inyectar más moneda al sistema financiero.

Proyecciones oficiales estiman que la adquisición neta de dólares podría ubicarse entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones en 2026, de acuerdo con la demanda de pesos y la disponibilidad de divisas. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la acumulación de reservas dependerá tanto de la demanda de moneda local como del flujo de dólares que ingrese al país. Hasta el momento, la entidad ya superó una cuarta parte del objetivo anual.

Para mantener la estabilidad cambiaria, el BCRA fijó como límite diario para las compras de dólares el 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios. Además, la autoridad monetaria informó que puede adquirir divisas fuera del segmento mayorista mediante acuerdos directos con empresas o instituciones, lo que ayuda a reducir tensiones en el mercado.

Las reservas internacionales del BCRA quedaron en USD 45.560 millones tras una baja de USD 1.089 millones en la última jornada. La reducción corresponde a los movimientos habituales de cierre de mes por parte de los bancos.

El miércoles, la posición en moneda extranjera de la autoridad monetaria alcanzaron los USD 46.905 millones, el mayor nivel desde el inicio de la gestión Milei y el más alto en seis años y cuatro meses, cuando se habían ubicado en 47.448 millones de dólares.

Entre los factores que limitaron una mayor acumulación de reservas figuran los pagos de deuda externa efectuados por el Tesoro, que compró divisas al BCRA para cumplir con esas obligaciones, restando fondos que podrían haber incrementado las reservas.

El flujo de dólares que permitió las compras del BCRA provino de la liquidación de exportaciones agroindustriales y de colocaciones de deuda tanto de empresas como de provincias.

