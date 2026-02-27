Vita se ilusiona con lograr el primer triunfo ante Chacarita: “Los podemos lastimar con nuestras armas”

El entrenador de Güemes dialogó con Noticiero 7 en la previa del encuentro del domingo correspondiente a la tercera fecha de la Primera Nacional.

Hoy 20:04

Güemes buscará este domingo desde las 18 su primera victoria en la temporada cuando reciba a Chacarita en el estadio “Arturo Jiya Miranda”, por la tercera fecha de la Primera Nacional.

El equipo santiagueño llega tras dos derrotas consecutivas y necesita empezar a sumar para acomodarse en la tabla. En la previa, el entrenador Juan Vita analizó el presente del equipo en diálogo exclusivo con Noticiero 7.

“El primer partido con Chicago, el primer tiempo tuvimos un buen nivel de fútbol, tendríamos que haber convertido, no se pudo dar y después lo terminamos pagando caro contra uno de los candidatos al ascenso”, explicó.

Sobre la segunda presentación, agregó: “Después nos tocó San Martín de San Juan allá, quedé conforme con partes del segundo tiempo, pero sabemos que tenemos que seguir mejorando, así que nada, trabajando para eso”.

El DT fue claro al momento de señalar los aspectos a corregir. “Me parece que tenemos que mejorar en las dos áreas, tanto a la hora defensiva en el área como a la hora ofensiva”.

Y profundizó: “Si entraba la primera con Chicago, el partido se daba de otra manera. Y si entraba la que tuvimos con San Juan después de haber empatado uno a uno y hacíamos el dos a uno nosotros, también se daba otro partido. Lo que pasa es que ellos lo aprovecharon mejor”.

De cara al compromiso ante Chacarita, Vita confirmó que contará con todo el plantel. “Tenemos a todos a disposición, así que preparándonos para enfrentar a un gran rival como Chacarita, que viene de hacer un buen partido y de buen funcionamiento contra Jujuy”.

Sin embargo, el entrenador mostró confianza en su equipo: “Creemos que nosotros los podemos lastimar con nuestras armas”.

Güemes intentará hacerse fuerte en casa y cortar la racha adversa en un inicio de campeonato exigente, donde cada punto puede ser determinante en la lucha por los objetivos de la temporada.