El dolor de Esmeralda Mitre por la muerte de Darío Lopérfido: “Siempre vas a estar en mi corazón”

La actriz compartió un sentido mensaje en sus redes sociales para despedir al exfuncionario y gestor cultural, con quien mantuvo una relación durante 11 años.

Hoy 18:19

Esmeralda Mitre expresó públicamente su tristeza por la muerte de Darío Lopérfido y le dedicó palabras cargadas de emoción a través de su cuenta de Instagram.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Hoy quiero despedir a Darío con mi más profundo dolor, agradeciéndole enormemente todos los momentos compartidos tan maravillosos y felices juntos”, escribió la actriz acompañando una imagen en blanco y negro junto al exfuncionario.

En el mismo posteo, Mitre sumó un mensaje de despedida: “Darío, que Dios te tenga en la Gloria y siempre vas a estar en mi corazón. Que descanses en paz”.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de apoyo de sus seguidores, quienes le enviaron fuerzas en este momento difícil. Con esta despedida pública, Mitre eligió recordar los momentos felices compartidos y honrar la memoria de quien fue una figura clave tanto en su vida personal como en el ámbito cultural argentino.

La historia de amor entre Esmeralda Mitre y Darío Lopérfido

El vínculo entre Esmeralda Mitre y Darío Lopérfido comenzó en 2007 y se extendió durante más de una década, con idas y vueltas entre Buenos Aires y distintas ciudades de Europa.

Fue una relación intensa, atravesada por una fuerte exposición pública, definiciones poco convencionales sobre el amor y varias controversias mediáticas antes de su ruptura definitiva.

Según relató la propia Mitre en distintas entrevistas, el comienzo fue tan sorpresivo como arrollador. Ella era mucho más joven que Lopérfido y recordó que, en las primeras charlas, él le planteó una mirada del amor desligada del sexo. “Yo era una bebé y él un hombre grande”, contó en su momento, admitiendo que esa postura la desconcertó, aunque no impidió que decidiera apostar por la relación.

Con el tiempo se consolidaron como una de las parejas más visibles del ambiente cultural y político. Lopérfido, exdirector del Teatro Colón, atravesó etapas de fuerte exposición y cuestionamientos públicos, y Mitre se mostró a su lado incluso en los momentos más críticos.

El final llegó en 2018, cuando estaban en Europa. Mitre explicó que fue ella quien tomó la decisión de ponerle punto final a la historia, aunque reconoció que, si él hubiera insistido, quizás le habría resultado más difícil sostener esa determinación.

En más de una oportunidad, la actriz definió a Lopérfido como “el amor de su vida”, pero también dejó en claro que no contemplaba una reconciliación.