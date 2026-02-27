El Senado aprobó la Reforma Penal Juvenil y la edad de imputabilidad bajará a 14 años

Después de 7 horas de debate, el oficialismo logró sancionarla con 44 votos a favor y 27 en contra. Ahora busca aprobar la reforma laboral.

El Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto de ley que surgió del Ministerio de Seguridad cuando lo comandaba Patricia Bullrich, que lo festejó como un triunfo propio, que tiene como eje principal la baja de la edad punible para el sistema penal argentino.

Con 44 votos a favor y 27 en contra, 1 sola abstención; el proyecto de ley que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados de la Nación ahora espera que el Ejecutivo lo reglamente y lo publique en el Boletín Oficial.

“El Estado no va a seguir mirando para otro lado. Ustedes quieren que los ciudadanos que no cometen delitos sean ciudadanos de segunda? No importa la edad que tengan los delincuentes, importa el delito”, comenzó Patricia Bullrich.

“Este modelo se agotó, nosotros venimos a plantear algo que es moral y jurídicamente distinto, una teoría que deja de poner en la indefensión total a las familias que enterraban a sus hijos. Cuando el delito no tiene consecuencias la ley pierde autoridad, y eso es lo que pasaba antes”, agregó la impulsora del proyecto.

“El lugar del delincuente en la sociedad es el que la pena le asigne. El que mata tiene que tener cadena perpetua, no importa la edad que tenga. Estamos hablando de educación y la impunidad no educa".

“Nosotros vinimos a poner orden y no nos da verguenza. Si las hizo, las paga, por eso ordenamos las calles, por eso hacemos cumplir la ley. Proteger a los adolescentes, reparar a las víctimas. Queremos una sociedad con menos delincuentes y menos presos. Hoy votamos justicia, responsabilidad, hoy votamos contra los kirchneristas de batallón militante. Estamos cambiando la historia de la Argentina”, cerró la senadora.

Luego pidió un minuto de silencio por las víctimas e hizo parar a todo el bloque. El peronismo miró absorto y Villarruel le aclaró que ella no podía definir eso. Finalmente, todos se pararon y se hizo silencio.

El peronismo se opuso desde el primer momento del debate y, además de señalar que entendían que la ley sólo se concentra en lo punible y no en las infancias y su acompañamiento, los fondos presupuestados son insuficientes.

Según la norma el presupuesto para un sistema que reduce de 16 a 14 años, los fondos destinados para las provincias son $23.700 millones.

Según datos del Servicio Penitenciario Federal el costo del metro cuadrado es de 3,2 millones de pesos. Con el presupuesto establecido en el proyecto se podría construir 7.400 metros cuadrados. Dividido por los 24 distritos, se podrían construir 308 metros cuadrados en cada una de las provincias.

Con estos números Jorge Capitanich del PJ señaló que “si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva”.