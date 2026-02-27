Cuatro niños del Real FC brillaron en Rafaela con los selectivos de Independiente

Los niños bandeños fueron captados por el Rojo de Avellaneda y tuvieron una actuación sobresaliente en Santa Fe, con subcampeonato y podio en Copa de Oro.

Hoy 18:46

Cuatro pequeños talentos de la escuelita Real FC de La Banda vivieron un fin de semana inolvidable en el Torneo de Ben Hur de Rafaela, en la provincia de Santa Fe.

Los chicos formaron parte de la delegación del prestigioso Club Atlético Independiente, uno de los clubes más importantes del país, tras haber sido captados en el reconocido Torneo Sueño Celeste.

En la Categoría 2018, Aaron Noriega y Matías Vincenti integraron el plantel que logró un brillante subcampeonato, disputando la gran final nada menos que frente a River Plate. El desempeño del equipo dejó una imagen muy positiva y ratificó el potencial de los pequeños futbolistas bandeños.

Por su parte, en la Categoría 2019, Máximo López y Tadeo Tevez, bajo la dirección del profesor Gonzalo Giménez, también del Real FC, alcanzaron el tercer puesto en la Copa de Oro, completando una destacada participación en el certamen.

Todos los jugadores surgieron de la escuela Real FC de La Banda, que continúa consolidándose como semillero de talentos en la ciudad.

La experiencia en Rafaela no solo les permitió competir a alto nivel, sino también representar a su escuelita y al fútbol santiagueño vistiendo los colores de Independiente, un orgullo para el fútbol formativo local.