Importante convenio en Santiago del Estero para garantizar los derechos de niños y adolescentes en el deporte

La Federación Provincial de Fútbol, la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Deportes renovaron el acuerdo con eje en la capacitación y la protección integral en clubes de toda la provincia.

Hoy 13:54

En la mañana de este viernes se firmó un convenio marco de cooperación entre la Federación Provincial de Fútbol, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero, la Defensoría Adjunta de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Secretaría de Deportes de Santiago del Estero, con el objetivo de fortalecer los derechos de niños y adolescentes en el deporte.

El acto se desarrolló en la sede de la Secretaría de Deportes y contó con la presencia del secretario Carlos Dapello; el vicepresidente de la Federación Provincial de Fútbol, Francisco Pece; el Dr. Leandro Drube, de la Defensoría Adjunta; el Dr. Daniel Escobar Correa, de la Defensoría del Pueblo; el director provincial de la Juventud, César González; la licenciada Gabriela Pece y los presidentes de las distintas ligas del interior.

El acuerdo apunta a la capacitación de dirigentes, jugadores, deportistas y clubes, promoviendo políticas de protección y la consolidación de entornos seguros en cada institución. Se trata del sexto año consecutivo en que se renueva este compromiso interinstitucional.

Carlos Dapello, junto a Daniel Escobar Correa y Leandro Drube, destacó la importancia de profundizar acciones concretas con una mirada federal, poniendo especial énfasis en el interior provincial. Remarcaron la necesidad de brindar herramientas que garanticen la contención y el acompañamiento integral de niños y adolescentes.

Por su parte, Francisco Pece señaló que la renovación del convenio “es un motivo de orgullo”, ya que consolida un compromiso social real en los clubes y en los principales protagonistas del fútbol santiagueño.

Finalmente, Gabriela Pece subrayó que el eje central del proyecto es la construcción de valores y la inclusión social. En ese sentido, afirmó que resulta indispensable que quienes acompañan estos procesos cuenten con herramientas que aseguren entornos respetuosos y libres de toda forma de vulneración, priorizando siempre el interés superior del niño y promoviendo una cultura del buen trato en cada espacio deportivo.