Renunció el secretario de Finanzas Alejandro Lew y será reemplazado por Federico Furiase

El secretario de Finanzas, Alejandro Lew, presentó su renuncia tras apenas cuatro meses en el cargo y será reemplazado por Federico Furiase, actual director del Banco Central de la República Argentina.

Hoy 18:57

La salida fue confirmada por el ministro Luis Caputo, quien atribuyó la decisión a “razones personales” y aseguró que el funcionario continuará colaborando como asesor del equipo económico.

“Agradezco profundamente el compromiso y la dedicación de Alejandro Lew durante su gestión como Secretario de Finanzas”, publicó Caputo en la red social X, donde también informó que se trabajó en una transición ordenada en los últimos días.

Reemplazo dentro del propio equipo

El designado para ocupar el cargo será Furiase, economista cercano al ministro e integrante del equipo económico desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei. Hasta ahora se desempeñaba como director del Banco Central y cuenta con más de 15 años de trayectoria en el ámbito financiero, con experiencia en consultoras privadas y en la docencia universitaria.

Desde el Palacio de Hacienda señalaron que el cambio responde también al enfoque que tendrá la política financiera durante este año, con mayor peso del mercado interno, área en la que Furiase tiene perfil técnico más alineado con la estrategia actual.

Trayectoria del funcionario saliente

Lew había asumido en noviembre, tras la salida de Pablo Quirno, y ya había ocupado cargos en la administración nacional como director y vicepresidente segundo del Banco Central.

Antes de su paso por la función pública, desarrolló una extensa carrera en el sector energético y financiero. Fue director financiero de YPF y de compañías como 360° Energy y Genneia, además de desempeñarse como vicepresidente en JP Morgan en Nueva York, donde se especializó en mercados emergentes y operaciones de capital.

También trabajó en HSBC Bank Argentina y participó en la estrategia financiera de YPF durante la reestructuración de deuda en dólares entre 2020 y 2021.

Con este movimiento, el Ministerio de Economía introduce un ajuste en su estructura financiera en un año que el Gobierno considera clave para consolidar el rumbo económico y financiero del país.