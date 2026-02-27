El dólar oficial cerró febrero en $1420 y acumuló una baja de $45 en el mes

La cotización hilvanó su segundo mes consecutivo en retroceso y terminó por debajo del nivel de enero, en un contexto de mayor liquidez en pesos y señales del Gobierno al mercado.

Hoy 19:06

El dólar oficial terminó este viernes en $1420, lo que significó un recorte de $45 en febrero y de $60 en lo que va del año. Así, hilvanó el segundo mes consecutivo de caídas.

La cotización del tipo de cambio oficial mantuvo una tendencia bajista durante buena parte del mes y llegó a tocar un mínimo de $1390 al cierre del Banco Nación el lunes 23. A partir de ese momento, el valor aumentó. En la última jornada, alcanzó los $1435, pero la suba se desinfló con el correr de la rueda.

Los movimientos del dólar en los últimos días estuvieron en línea con las señales que fue dando el Gobierno.

En la licitación de deuda de esta semana, la Secretaría de Finanzas no ofreció bonos a tasa fija, lo que llevó a los operadores a anticipar una renovación parcial del vencimiento. El anticipo se confirmó y este viernes se inyectaron $500.000 millones a la economía. Como resultado, las tasas en moneda local se hundieron ante una mayor liquidez disponible.

Al mismo tiempo, con el cierre del mes se pondrán en marcha algunos cambios en los encajes bancarios que también aportarán a relajar las condiciones del mercado de pesos. Según estimó PPI, los bancos podrían expandir entre $400.000 millones y $500.000 millones a partir del lunes.

Las condiciones de liquidez más holgadas, junto con las perspectivas de profundizar ese esquema, se tradujeron en un dólar un poco más fuerte sobre el final de esta semana. La explicación detrás de ese movimiento es que, con menores tasas, las estrategias en pesos pierden atractivo y la dolarización vuelve a estar entre las opciones de los inversores.

Otro punto que señalaron desde la consultora Outlier es que la demanda privada siempre aparece para dolarizarse cuando el tipo de cambio perfora los $1400. Además, algunos operadores indicaron que la semana que viene la provincia de Buenos Aires tiene que pagar un vencimiento internacional y pudo haber estar haciendo las compras de divisas para cumplir con ese compromiso.

Con todo, ni esos factores ni las compras del Banco Central alcanzaron para que el dólar cierre febrero por encima del nivel registrado a finales de enero. Del lado de la oferta, además, todavía se mantiene firme la liquidación de financiamiento en dólares obtenido por empresas y provincias en el exterior. Así, el Gobierno podrá mostrar que aplacó la volatilidad cambiaria en los primeros dos meses de 2026.