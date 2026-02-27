Se filtró la lista de jugadores de River que se pelearon con Gallardo antes de su salida

El entrenador del Millonario decidió terminar su contrato de manera anticipada ante los malos resultados.

Hoy 19:51

El jueves, Marcelo Gallardo dirigió su último partido como entrenador de River Plate en este segundo ciclo. El Muñeco no logró afianzar una identidad de juego, no consiguió títulos y el cierre estuvo marcado por un clima tenso con algunos futbolistas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Lo ocurrido en el Monumental, en el encuentro ante Banfield, terminó de exponer una situación que se mencionaba en voz baja: la relación entre el DT y parte del plantel no era la mejor.

Los hinchas repudiaron a varios jugadores incluso antes del inicio del partido y repitieron los silbidos pese a la victoria. En contrapartida, Gallardo recibió una ovación en diferentes pasajes de la noche.

En las últimas horas, el periodista Gustavo Yarroch reveló detalles de los conflictos internos. En ESPN, aseguró que “algo se rompió” entre Marcos Acuña y Gallardo. “Es una relación que terminó rota”, afirmó.

Te recomendamos: Cómo sería el cuerpo técnico de Coudet en River y los nombres que lo acompañarían

Además, sostuvo que el entrenador quedó desilusionado desde lo futbolístico con varios nombres del plantel: Paulo Díaz, Fabricio Bustos y Kevin Castaño. Todos ellos coincidieron entre los más silbados por el público.

Sin embargo, Yarroch hizo una salvedad con futbolistas de menor protagonismo, como Maximiliano Salas. Según explicó, Gallardo valoraba su actitud en los entrenamientos y su empuje, más allá de que su rendimiento en cancha no haya sido el esperado.

La revelación generó una fuerte repercusión en redes sociales. Los hinchas volvieron a apuntar contra los jugadores y expresaron su respaldo al DT saliente, en medio de un cierre de ciclo marcado por los malos resultados y un vestuario fracturado.