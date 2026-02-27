La durísima frase de Flavio Briatore para Franco Colapinto en su peor momento en Alpine

El 2025 no fue fácil para el piloto argentino y se mostró una picante charla que finalmente tuvo un impacto positivo para su rendimiento.

Esta semana se estrenó la serie oficial de la Fórmula 1 y la repercusión entre los fanáticos fue inmediata. En esta temporada, Franco Colapinto apareció por primera vez y se llevó todas las miradas, aunque no solo por su rendimiento en pista.

La producción mostró el difícil presente de Alpine F1 Team, tanto a nivel dirigencial como deportivo. En medio de un auto poco competitivo y tensiones internas, el piloto argentino debió hacerse fuerte para atravesar los malos momentos.

Uno de los fragmentos más comentados en redes expuso una charla picante entre Colapinto y el asesor ejecutivo Flavio Briatore. Sin rodeos, el italiano fue tajante: “Hay que entender que no fuimos buenos hasta ahora. Entre ustedes dos, Pierre ha sido el mejor. Ahora tenemos que recuperar puntos”.

Ante la situación, Pierre Gasly también apareció en escena. Mientras Colapinto intentaba aportar ideas para mejorar el rendimiento de su auto, Briatore lo interrumpió con dureza: “Yo decido lo que hago. El problema sos vos. Debes aumentar tu performance porque es fundamental”.

Gasly, por su parte, bajó el tono del conflicto y explicó que el directivo “es muy directo” y que eso evita perder tiempo. Luego, ya más calmo, Briatore dejó un mensaje claro: a partir de la próxima carrera había que sumar puntos y ambos pilotos debían ayudarse mutuamente.

Más allá del fuerte intercambio, el desenlace terminó siendo positivo. Colapinto mejoró su rendimiento, se sobrepuso a la adversidad, superó a Gasly en varias clasificaciones y carreras, y se ganó la renovación de su contrato, consolidando la confianza plena del equipo.

Ahora, con esa experiencia a cuestas, los fanáticos argentinos esperan que el piloto continúe su crecimiento y logre sus primeros puntos en la Fórmula 1.

Cronograma completo del GP de Australia

El próximo desafío será el Gran Premio de Australia con el siguiente calendario:

Jueves 5 de marzo

Entrenamiento 1: 22:30

Viernes 6 de marzo

Entrenamiento 2: 2:00

Entrenamiento 3: 22:30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2:00

Domingo 8 de marzo