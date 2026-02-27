Qué dijo Graciela Alfano sobre la posibilidad de entrar a la casa de “Gran Hermano 2026″

La diva rompió el silencio después de que su nombre empezara a tomar fuerza como posible reemplazo de Daniela De Lucía.

Este miércoles, Daniela De Lucía dejó la casa de Gran Hermano 2026 (Telefe) por voluntad propia tras enterarse de la muerte de su papá. A raíz de su abandono, en los programas de chimentos comenzaron a circular nombres de distintas figuras que podrían reemplazar a la coach. Uno de ellos fue el de Graciela Alfano.

La noticia fue adelantada por Ángel de Brito en LAM (América), quien aseguró que la diva fue contactada por el canal para sumarse al reality.

“Recibió el llamado de parte de las tres pelotas de Telefe”, afirmó el conductor, y destacó su capacidad estratégica y trayectoria mediática, al considerar que su participación podría atraer a distintas generaciones de espectadores.

En esa línea, fue contundente al evaluar su eventual desempeño: “Yo creo que Alfano entra y llega a la final. Camino directo, para mí no hay chance”.

Después de todo el runrún y las especulaciones, la actriz decidió contar su verdad.

“De ninguna manera voy a entrar”, le dijo al periodista Guido Záffora, quien compartió sus palabras en las redes.

Por último, explicó la razón por la que no será parte de la competencia: “Una diva nunca muestra su intimidad”.