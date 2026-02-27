Ingresar
Tránsito de la Capital informó que habrá colectivos gratis para los vecinos que participen del Corso 2026

Hoy 20:14

La Dirección de Tránsito y Transporte de la Capital informó que con motivo de celebrarse los Corsos 2026 que, tendrán lugar en la Avenida Costanera, habrá servicio de colectivos gratis durante este viernes y sábado.

En ese sentido, se habilitarán también unidades que partirán desde Avenida Belgrano y Alsina desde las 19 horas y hasta las 22 durante las dos jornadas.

Para el regreso, se informa que aquellas personas que se domicilien en las zonas sur y oeste de la ciudad, podrán  acceder a los colectivos ubicados en Alsina y Avenida Costanera frente al Natatorio y los que se dirijan hacia el norte, podrán hacerlo sobre la calle Diego de Rojas frente al Monumento a Francisco de Aguirre.

