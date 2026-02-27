Tragedia en Milán: un tranvía descarriló, chocó contra un edificio y dejó dos muertos

Una formación se salió de las vías en pleno centro de Milán, chocó contra un edificio y provocó una tragedia con víctimas fatales y decenas de heridos.

Hoy 20:16

Un grave accidente de transporte sacudió este viernes el centro de Milán, donde un tranvía se salió de las vías, cruzó de carril y terminó impactando contra un edificio, con un saldo de dos personas fallecidas y al menos 39 heridas.

El siniestro quedó registrado en videos que comenzaron a difundirse pocas horas después del hecho. En las imágenes se observa cómo la formación pierde su trayectoria, invade el carril contrario y finalmente se estrella contra una construcción ubicada en una zona céntrica de la ciudad.

El accidente ocurrió en un sector cercano al casco histórico, donde además se desarrollan actividades vinculadas a la agenda internacional de la ciudad, lo que incrementó la circulación de personas en el área.

Según informaron fuentes policiales a la agencia Agence France-Presse, el descarrilamiento provocó la muerte de dos personas —una de ellas atropellada al salirse la unidad de las vías y otra que viajaba como pasajera— además de decenas de heridos, algunos con lesiones de consideración.

Un periodista de la agencia presente en el lugar describió un amplio despliegue de emergencia, con numerosas ambulancias y equipos de rescate. Fotografías posteriores muestran el tranvía, de color amarillo y blanco, atravesado sobre la calzada y con parte de su estructura incrustada en un local comercial.

El alcalde de la ciudad, Giuseppe Sala, señaló que en principio no habría indicios de una falla mecánica y que la investigación apunta a una posible responsabilidad humana. “No parece tratarse de un problema técnico, sino de algo vinculado al conductor”, indicó ante la prensa.

De acuerdo con una reconstrucción preliminar difundida por medios locales, el conductor podría no haber activado correctamente un cambio de vía, lo que habría desencadenado el descarrilamiento. No obstante, esa hipótesis deberá ser confirmada por la investigación judicial en curso.

Las autoridades continúan trabajando en el lugar y analizan las circunstancias del hecho para determinar responsabilidades.