Desde España, el “Chacho” Coudet volvió a hablar sobre su supuesta llegada a River

Después de la derrota 2-0 ante Levante UD, el entrenador del Deportivo Alavés, Eduardo Coudet, volvió a referirse a los rumores que lo vinculan con River Plate tras la salida de Marcelo Gallardo.

El Chacho fue contundente y negó cualquier contacto con el club de Núñez. “No es real, no tengo nada que ocultar”, afirmó en conferencia de prensa, descartando avances formales para convertirse en el nuevo DT del Millonario.

“Si tuviese un contacto, lo diría. No tengo por qué ocultar algo. Habría que ver qué piensa Alavés también. Tengo muy buena relación con la directiva”, expresó. Además, sostuvo que no siente la necesidad de manejar la situación con misterio y que su postura es clara.

Ante la insistencia de la prensa española, Coudet evitó cerrar la puerta a una eventual salida, aunque reiteró que hasta el momento no existieron llamados. “¿De qué estamos hablando? ¿De supuestos? El ‘hubiera’ o ‘hubiese’ no existe en el fútbol. Si se contactan conmigo, no tengo problemas en decirlo públicamente. Todavía no tuve contactos con River”, remarcó.

Más allá de sus declaraciones, en Núñez manejan el tema con prudencia. Si bien el entrenador niega gestiones, trascendió que el acuerdo estaría avanzado y que solo restarían detalles para concretar su desembarco en la Argentina junto a su actual cuerpo técnico.

Los próximos días serán determinantes para confirmar si el exentrenador de Central y Racing finalmente se convierte en el nuevo técnico de River Plate, en reemplazo de Gallardo, en un momento clave para el futuro deportivo del club.