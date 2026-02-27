Un documento judicial expuso la deuda millonaria de Mauro Icardi por la cuota alimentaria

Un documento judicial expuesto en televisión obliga al futbolista a saldar una deuda provisoria por sus hijas, mientras la empresaria volvió a detallar los altos costos que asume por la educación de las niñas.

Hoy 20:29

La reciente presentación de un documento judicial en el ciclo Infobae a las Nueve generó una nueva etapa en el conflicto legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara. La resolución, emitida por el Juzgado Civil 106, establece con claridad la obligación del futbolista de abonar una deuda alimentaria acumulada a favor de sus hijas. El monto dispuesto asciende a USD 147.582, una cifra que, según la información verificada por varios abogados, refleja el requerimiento concreto que pesa sobre el futbolista.

El periodista Juan Etchegoyen fue quien presentó la prueba en el programa de Infobae en Vivo: “Tengo documento judicial, Maurito con esto está en llamas ahora en Estambul”. De acuerdo con el panelista, el texto proviene del Poder Judicial de la Nación y constituye la primera disposición formal que obliga al delantero a regularizar la deuda con la empresaria.

Hasta ese momento, la estrategia legal del entorno de Icardi había girado en torno a la ausencia de una orden formal o petición concreta. “Hasta acá las abogadas de Icardi decían que no había ningún tipo de pedido, que no se tenía que pagar nada... y bueno, este documento por lo menos refleja que no es así”, expresó Etchegoyen. El impacto del fallo fue inmediato, tanto en la dinámica pública del caso como en la postura defensiva de las abogadas del deportista, quienes aguardaban la aparición de este documento para definir su próxima jugada procesal.

Dentro del ciclo, la periodista Tatiana Schapiro preguntó si se trataba de alimentos provisorios, cuestión confirmada por Etchegoyen. “Se tienen que fijar todavía los definitivos”, añadió Schapiro, resaltando que el monto ordenado corresponde a una etapa intermedia del proceso, a la espera de una determinación definitiva sobre el régimen alimentario de las hijas de la pareja. La disputa judicial se centra en el derecho alimentario de las niñas, un aspecto que, según los documentos presentados, fue objeto de litigio y demoras en el cumplimiento.

A la controversia judicial se suma el costo de la educación privada que afronta la empresaria para sus hijas en Buenos Aires. En diálogo reciente con el ciclo DDM, Wanda detalló: “Este año tuve que desembolsar 120 mil dólares para la escuela a la cual asisten mis hijas con Icardi en Buenos Aires”. La cifra revela el volumen de gastos asumidos por la madre, en contraste con los aportes del futbolista, que se profundizó cuando Nara fue consultada sobre los pagos de Icardi en Turquía: “Él pagaba alrededor de 500 mil dólares por los tres varones”, afirmó en referencia al los hijos que tuvo con Maxi López, una comparación que sorprendió al equipo periodístico.