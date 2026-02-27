Seguí en vivo por Radio Panorama el Festival del Artesano de Ojo de Agua 2026

La ciudad de Villa Ojo de Agua vive este fin de semana una nueva edición del tradicional festival y podrás seguirlo minuto a minuto a través de la transmisión en vivo de Radio Panorama.

Hoy 21:17

El Festival del Artesano de Ojo de Agua 2026 que celebra su 29ª edición, se desarrolla en el predio del Club Atlético Instituto y convoca cada año a miles de personas en torno a la música, la cultura popular y la solidaridad, ya que lo recaudado tiene fines benéficos.

Primera noche con figuras nacionales

Para la jornada inaugural se espera una fuerte convocatoria, impulsada por la presencia del reconocido cantante Luciano Pereyra, uno de los artistas más convocantes del país.

La grilla también incluye a Dúo Coplanacu, Dany Hoyos, Fabricio Rodríguez, Desakta2 y Los Cristales del Chamamé, además de numerosos artistas locales.

Para la segunda noche, el sábado, el escenario recibirá a Lázaro Caballero, Christian Herrera, Indio Lucio Rojas, Orellana Lucca, Marcelo Toledo, junto a Los Alfiles, Las Sacha Guitarras Atamisqueñas y otros artistas invitados.

Cultura, artesanos y tradición

Además de los espectáculos musicales, el festival ofrece la tradicional Carpa de Artesanos, con más de 90 expositores, y una variada propuesta gastronómica basada en comidas típicas y regionales, elementos que consolidan al encuentro como uno de los más importantes del calendario cultural del norte argentino.

Desde la organización destacaron que la transmisión de Radio Panorama permitirá que oyentes de toda la provincia y el país puedan seguir el evento en directo, acercando el espíritu solidario y festivo de Ojo de Agua a cada hogar.