Impactante accidente en Bolivia: un avión se estrelló contra una carretera cuando intentaba aterrizar

Se trata de una aeronave Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana. Por el momento las autoridades no informaron de muertos o heridos

Hoy 21:15

Un avión militar de carga de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) sufrió un accidente este viernes cerca del aeropuerto internacional de El Alto, segunda ciudad más poblada de Bolivia, aproximadamente a las 18:00. La aeronave, identificada como un Hércules C-130, se precipitó cuando intentaba aterrizar, provocando daños en una cantidad considerable de vehículos que transitaban en las inmediaciones de la terminal.

Por el momento no hay información oficial de muertos o heridos.

En los videos grabados por vecinos de la zona y difundidos a través de redes sociales, se observa cómo la nave impactó contra varios automóviles, incluidos camiones y vehículos de servicio público, algunos de los cuales resultaron destruidos. Testigos afirman que más de una decena de vehículos fueron alcanzados por el avión durante el siniestro.

Las imágenes muestran parte del fuselaje del Hércules y a personas que, en medio de la confusión, solicitaban ayuda para los heridos. A pesar de la gravedad del accidente, no se registró una explosión de la aeronave, aunque un camión cisterna del aeropuerto acudió de inmediato para prevenir incendios.

Uno de los elementos que más llamó la atención, de acuerdo con los reportes visuales y testimonios, fue la presencia de dinero esparcido en el lugar del impacto. Tanto billetes como cajas se hallaban dispersos en la carretera, lo que generó que varias personas se acercaran para recoger el efectivo antes de que las autoridades lograran asegurar el área. Este hecho alimentó la presunción de que la nave transportaba valores, aunque este punto no ha sido confirmado oficialmente por la FAB.

Efectivos militares y policiales llegaron rápidamente para acordonar la zona y facilitar la labor de los equipos de emergencia. Bomberos y rescatistas trabajaron para atender a las personas heridas, que fueron trasladadas a centros de salud cercanos, aunque hasta el momento no existe un reporte oficial sobre el número exacto de lesionados ni sobre posibles víctimas mortales.