El “Chacho” Coudet se acerca a River: su representante confirmó contactos formales

La sucesión de Marcelo Gallardo en River Plate sumó un capítulo clave. Este viernes, Christian Bragarnik, representante de Eduardo Coudet, confirmó que fue contactado por la dirigencia millonaria.

“Sí tuve el llamado y no tengo problema en exteriorizarlo. Cuando terminé de charlar con el presidente dije ‘al fin me llaman para comentarme que es una posibilidad’”, expresó en diálogo con TyC Sports.

Bragarnik detalló que el contacto fue encabezado por Stéfano Di Carlo, junto a Enzo Francescoli, Leonardo Ponzio y el gerente del club. “Puedo decir oficialmente que me llamaron”, reiteró.

El empresario aclaró que el presidente fue cauto y le transmitió que el Chacho es “uno de los candidatos” que serán evaluados, teniendo en cuenta que actualmente tiene contrato con el Deportivo Alavés hasta junio.

“Le dije que estaba a la espera de ver si era real o no. A partir de eso tendré que hablar primero con el entrenador y después con las autoridades de Alavés, porque hay un club del otro lado que juega un montón de cosas”, explicó.

Sobre la postura del técnico, Bragarnik reconoció que la posibilidad lo seduce. “Obviamente le interesa, me lo ha trasladado en su momento. Después hay un montón de cosas que solucionar, en lo deportivo, evaluar lo económico y una salida. Es algo que me ha pasado miles de veces”, sostuvo.

Mientras tanto, en Núñez continúan las gestiones para definir al sucesor del Muñeco. La confirmación del llamado marca un avance formal en las negociaciones y deja abierta la puerta para que Coudet pueda convertirse en el nuevo entrenador de River Plate en los próximos días.