El "Huevo" Acuña rompió el silencio tras la salida de Gallardo en River y apuntó contra los rumores

El clima en el River Plate sigue agitado tras la victoria 3-1 ante Banfield, partido que marcó el final del segundo ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador del Millonario.

En ese contexto, Marcos Acuña fue uno de los futbolistas más apuntados por los hinchas y decidió realizar un descargo público en su cuenta de Instagram.

“No entiendo por qué instalan tantas mentiras”, expresó el campeón del mundo con la Selección Argentina, desmintiendo versiones sobre supuestos conflictos internos y falta de compromiso.

Acuña fue tajante: “Nunca en mi vida simulé lesiones o enfermedades para no jugar. Hasta sin estar al 100% estuve a disposición del cuerpo técnico si me necesitaba. Es muy grave y no entiendo por qué instalan tantas mentiras”. Además, aseguró que siempre fue profesional y que tiene el respaldo del club y de sus compañeros.

En el Monumental, la reacción del público fue clara: ovación para Gallardo y silbidos para varios futbolistas, entre ellos el Huevo, cuestionado por su rendimiento y sus reiterados problemas físicos que lo marginaron de varios encuentros.

El supuesto quiebre con el DT habría comenzado tras la dura derrota 4-1 frente a Club Atlético Tigre, cuando algunos jugadores habrían cuestionado el planteo táctico. Esa situación, según trascendió, profundizó las diferencias en el vestuario luego de las caídas ante Argentinos Juniors y Vélez Sarsfield.

Precisamente ante el Fortín, Acuña fue reemplazado a los 59 minutos por Matías Viña y desde entonces no volvió a sumar minutos. No viajó a San Luis por un cuadro gripal y frente a Banfield fue suplente, sin ingresar. Su lugar lo ocupó el juvenil Facundo González, quien tuvo su primera titularidad en Primera División.

En Núñez confían en que la salida de Gallardo ayude a descomprimir un vestuario golpeado por los malos resultados y las tensiones internas. El presidente Stéfano Di Carlo buscará llevar calma en la transición, mientras todo indica que Eduardo Coudet será el encargado de tomar decisiones para reconstruir la armonía en un plantel que necesita recuperar estabilidad y protagonismo.