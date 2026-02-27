El fiscal del femicidio en El Aibe brindó estremecedores detalles: “El niño de 6 años habría presenciado el ataque”

El funcionario judicial relató en Noticiero 7 cómo se conoció el hecho en El Aibe, confirmó que el acusado fue hallado sin vida horas después y explicó que la causa se encuentra en una etapa incipiente.

Hoy 22:18

El fiscal Álvaro Yagüe brindó precisiones sobre el crimen ocurrido en El Aibe, departamento Banda, y confirmó que uno de los hijos de la pareja habría presenciado el ataque, por lo que se realizarán medidas especiales para resguardar su testimonio.

En diálogo con Noticiero 7, el representante del Ministerio Público explicó que al llegar al domicilio encontraron a la víctima en su cama, tras haber sido apuñalada por su pareja. Más tarde, alrededor de las 14.30, el acusado fue hallado sin vida, pendiendo de una rama de un árbol, en lo que se investiga como un suicidio.

Qué dijo sobre los hijos

Yagüe remarcó la delicada situación familiar que dejó el hecho. “Estamos hablando de que es una pareja que tenía hijos, que de hecho ellos fueron quienes encontraron el cuerpo de su mamá”, expresó.

Además, detalló: “Tienen dos hijos en matrimonio en común, uno de seis años y otro de nueve años y además la víctima tenía una hija de 14 años de edad”.

Cámara Gesell y medidas judiciales

El fiscal confirmó que se avanzará con distintas diligencias procesales y periciales, entre ellas la intervención especializada con los menores.

“Seguramente se va a hacer también la Cámara Gesell, puesto que el de seis años habría presenciado el ataque”, indicó, al tiempo que aclaró que la investigación se encuentra en una etapa incipiente y que continuarán con todas las medidas probatorias para esclarecer completamente lo sucedido.

Finalmente, se refirió a que este caso es el tercer femicidio en un mes en Santiago del Estero: "Prácticamente estamos hablando de uno por semana y es alarmante la cifra para nuestra provincia”, y pidió a la comunidad que denuncie situaciones de violencia para que la Fiscalía pueda intervenir de manera preventiva.