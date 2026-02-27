Se retrasa el juicio por la desaparición de Loan: diferencias entre el tribunal y la fiscalía demoran el proceso

El inicio del juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continúa sin fecha definida debido a desacuerdos entre el tribunal y el Ministerio Público Fiscal sobre el cronograma del proceso.

Hoy 22:29

El Tribunal Oral Federal de Corrientes había establecido que las audiencias comenzarían el 7 de octubre, con jornadas presenciales los miércoles y jueves hasta fin de año. Sin embargo, la fiscalía rechazó ese esquema y pidió modificaciones, por lo que el comienzo del debate quedó en suspenso.

Un juicio clave con 17 imputados

El proceso judicial investigará la presunta sustracción, ocultamiento y maniobras de encubrimiento posteriores a la desaparición del niño, ocurrida el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio.

El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal general Carlos Adolfo Schaefer, la fiscal subrogante Tamara Ahimará Poucel, auxiliares del área y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas, encabezada por Marcelo Colombo y Alejandra Mángano.

Durante la audiencia preliminar, los jueces analizan la admisibilidad de pruebas y testigos. La fiscalía había propuesto más de 700, aunque la lista final se redujo a 161, sumándose otros mediante lectura de declaraciones.

Último almuerzo de Loan Peña

Dos causas unificadas y distintas líneas de investigación

El juicio abordará dos expedientes unificados por su conexión. El primero apunta a siete acusados por sustracción y ocultamiento del menor, entre ellos su tía Laudelina Peña, Carlos Guido Pérez y otros implicados. Según la fiscalía, el niño no se perdió, sino que habría sido sustraído mediante una acción coordinada.

La segunda causa investiga a otras diez personas que se presentaron en 9 de Julio como integrantes de una supuesta fundación contra la violencia infantil. Para la fiscalía, habrían realizado maniobras para desviar la investigación, por lo que enfrentan cargos que incluyen encubrimiento, falso testimonio y otros delitos.

Desde su desaparición, la búsqueda incluyó rastrillajes, pericias, análisis de dispositivos, declaraciones y pedidos de cooperación internacional, aunque el paradero del niño sigue siendo desconocido.

Loan

El dolor de la familia

A la salida de la audiencia, el padre del niño, José Peña, sostuvo con esperanza: “Tiene que estar vivo”.

Su madre, María Noguera, reclamó conocer la verdad y expresó el sufrimiento que atraviesa la familia desde hace más de un año. “Quiero encontrar a mi hijo sano y salvo”, dijo, al tiempo que señaló a algunos imputados como responsables y describió el impacto emocional que la desaparición provoca en el hogar.

Tras la audiencia de este viernes, el tribunal deberá resolver sobre la prueba admitida y fijar finalmente la fecha de inicio del juicio, instancia clave para intentar esclarecer qué ocurrió con Loan y determinar responsabilidades.