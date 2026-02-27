Zamora cuestionó la reforma penal juvenil y alertó que podría ser inconstitucional

El senador santiagueño Gerardo Zamora cuestionó el proyecto de reforma del régimen penal juvenil y advirtió que varios artículos podrían ser inconstitucionales por afectar el federalismo y las competencias provinciales.

Hoy 22:56

El senador nacional por Santiago del Estero, Gerardo Zamora, expresó duras críticas al proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil durante su intervención en el Senado y advirtió que la iniciativa podría vulnerar el orden constitucional y el sistema federal.

Durante su exposición, el legislador sostuvo que la propuesta del Poder Ejecutivo no se limita a la baja de la edad de imputabilidad, sino que implica una modificación integral del sistema vigente, incluyendo la derogación de la ley 22.278. En ese sentido, remarcó que el debate público se concentró en la edad penal, aunque el alcance del proyecto es “mucho más profundo”.

Cuestionamientos al alcance de la norma

Zamora consideró necesaria una actualización del sistema penal juvenil, pero criticó la falta de un debate amplio con especialistas, juristas y organizaciones vinculadas a la niñez. Según planteó, se trata de un área compleja del derecho que debería haberse abordado con una mirada interdisciplinaria.

El senador advirtió además que la iniciativa avanzaría sobre facultades provinciales no delegadas a la Nación y generaría obligaciones sin financiamiento para los distritos. “Si esta ley se aprueba tal como está, muchos de sus artículos serán inconstitucionales y nacerá prácticamente como una ley muerta”, afirmó.

Defensa del federalismo y críticas al “populismo punitivo”

En su discurso, Zamora puso el foco en la defensa del federalismo y recordó que, tras la reforma constitucional de 1994, las provincias avanzaron en la adecuación de sus sistemas procesales y realizaron inversiones para modernizar sus códigos.

También cuestionó lo que definió como una tendencia al “populismo punitivo” y señaló que reducir la edad de imputabilidad no garantiza una disminución del delito. Como ejemplo, mencionó experiencias internacionales donde esa medida no logró los resultados esperados.

Asimismo, citó reflexiones del Papa Francisco sobre los riesgos del individualismo extremo y subrayó que el derecho penal juvenil debe tratarse con especial cuidado, al ubicarse “en la frontera entre la razón jurídica y la tentación de la venganza”.

Rechazos institucionales

El legislador indicó que numerosas instituciones manifestaron objeciones al proyecto, entre ellas sectores de la Iglesia, asociaciones de magistrados, defensores del pueblo y organismos especializados en infancia y adolescencia. Según señaló, si bien esos aportes fueron escuchados durante el tratamiento parlamentario, no se reflejan en la redacción final.

En el cierre de su intervención, Zamora aclaró que no rechaza toda reforma del sistema penal juvenil, pero sostuvo que el texto actual excede el debate sobre la edad de imputabilidad y avanza sobre aspectos procesales que corresponden a las provincias.

“Si el proyecto se hubiera limitado exclusivamente a la baja de la edad, aun no compartiendo su espíritu, al menos no colisionaría con la Constitución. Pero lo que se propone va mucho más allá y afecta el orden federal”, concluyó.