Los convocados de Central Córdoba para visitar esta noche a Independiente

El Ferro se medirá con el Rojo buscando su tercer triunfo en el Torneo Apertura.

Hoy 11:56

Central Córdoba visitará esta noche a Independiente con el objetivo de conseguir su tercer triunfo en el Torneo Apertura. El encuentro, válido por la octava fecha de la Zona A, se disputará desde las 20.00 con transmisión de ESPN Premium.

El entrenador Lucas Pusineri dio a conocer la lista de concentrados para el duelo ante el Rojo, en el que el Ferro buscará confirmar su recuperación tras la victoria conseguida el martes frente a Talleres de Córdoba.

El conjunto santiagueño llega con renovada confianza y pretende sumar fuera de casa para escalar posiciones en la tabla. La levantada en la última fecha renovó el ánimo del plantel, que intentará sostener el rendimiento ante un rival siempre exigente en Avellaneda.

Datos del partido

  • Hora: 20.00
  • Partido: Independiente vs. Central Córdoba (Zona A)
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Darío Herrera
  • Asistente 1: Diego Bonfa
  • Asistente 2: Mauro Ramos Errasti
  • Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
  • VAR: Diego Ceballos
  • AVAR: Pablo González

