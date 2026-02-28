Cavani verá a un especialista para tratar su lumbalgia: ¿corre peligro su futuro en Boca?

El uruguayo será baja para el duelo del sábado ante Gimnasia de Mendoza y tratará su lesión con un experto.

Hoy 12:34

Boca Juniors confirmó que Edinson Cavani volvió a quedar afuera de la lista de convocados por decisión de Claudio Ubeda para el partido ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura.

Desde el club informaron que el delantero de 39 años se resintió de la lumbalgia que lo afectó durante la pretemporada y el inicio del campeonato. Ante este cuadro, comenzará a tratarse con un especialista. La reiteración de la lesión, sumada a su edad y a su contrato vigente hasta diciembre, reavivó los interrogantes sobre su futuro inmediato.

Semanas convulsionadas para el Matador

Las últimas dos semanas fueron intensas para el atacante. Volvió a integrar la convocatoria frente a Platense en La Bombonera, ingresó en el segundo tiempo y protagonizó el denominado “heladerita-gate”, al dar pases a la conservadora de bebidas isotónicas durante la entrada en calor porque, según trascendió, “no le gusta jugar al loco”.

Una semana después fue titular en el clásico ante Racing Club. Aquella noche llevó la cinta de capitán y, tras una mezcla de aplausos y silbidos cuando fue anunciado, terminó siendo reemplazado a los 79 minutos en medio de una fuerte silbatina. El clima marcó un quiebre en la relación con parte del público.

Días más tarde, el plantel viajó a Salta para enfrentar a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por los 32avos de final de la Copa Argentina, pero Cavani se quedó en Buenos Aires entrenando. Fue el único jugador que no acompañó a la delegación, incluso por encima de lesionados como Leandro Paredes, que viajaron para estar junto al grupo.

Un número que preocupa

La ausencia de este sábado será la séptima en lo que va de 2026 (77%). En 2025 se perdió 20 de los 43 partidos (46%) y en 2024 no estuvo en 19 de 58 encuentros (32%). La tendencia es clara: las lesiones son cada vez más frecuentes y nunca logró disputar 15 partidos consecutivos desde su llegada a mediados de 2023.

Desde su entorno aseguran que la lumbalgia no lo hace pensar en el retiro y que su foco está puesto en recuperarse y revertir la imagen negativa ante el hincha. En el club siempre respaldaron su profesionalismo, jerarquía y liderazgo. Cada vez que estuvo disponible fue titular, incluso sin estar al ciento por ciento en lo físico.

Sin embargo, su situación en el plantel parece cada vez más delicada. Con uno de los salarios más altos del equipo, más tiempo en la enfermería que en la cancha y un rendimiento lejos del que mostró a lo largo de su carrera, la paciencia de buena parte de los hinchas se agotó. En los próximos meses, la dirigencia deberá tomar una decisión sobre un futbolista que supo ser bandera y hoy es blanco de cuestionamientos.