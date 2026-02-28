Complicado inicio en Tailandia: los argentinos Morelli y Perrone largarán 11º y 14º en Moto 3

Además, en MotoGP Pedro Acosta ganó la carrera sprint en un polémico final.

Los argentinos Marco Morelli y Valentín Perrone, ambos con KTM, tuvieron un inicio complicado en la primera fecha del campeonato 2026 de la Moto3, que se disputa en el Circuito Internacional de Chang, en Tailandia. Finalizaron 11° y 14° respectivamente en la clasificación para la carrera de este domingo.

Morelli, que este año afronta su primera temporada completa en la categoría, marcó un tiempo de 1:41,363 y quedó muy cerca del top 10. Durante 2026, el argentino buscará consolidarse en Moto3 y pelear por podios e incluso por su primera victoria.

Perrone, con mayor experiencia y tras haber terminado 10° en el campeonato pasado, registró un mejor tiempo de 1:41,752 en la clasificación disputada durante la madrugada argentina. El resultado lo dejó en el 14° puesto de la grilla, lejos de las posiciones de privilegio.

La pole position quedó en manos del español David Almansa (KTM), gracias a un registro de 1:40,088. Su marca fue contundente y le permitió sacarle casi medio segundo a su escolta, su compatriota Álvaro Carpe, también con KTM.

La carrera del Gran Premio de Tailandia de Moto3 se disputará este domingo a la 1.00 de la madrugada (hora de Argentina).

Polémico triunfo de Pedro Acosta en la sprint de MotoGP

En la categoría reina, la MotoGP, la temporada comenzó con una victoria polémica del español Pedro Acosta (KTM). El podio lo completaron el siete veces campeón Marc Márquez (Ducati) y Raúl Fernández (Aprilia).

La controversia se produjo a una vuelta del final, cuando Márquez superó a Acosta en pista, pero fue sancionado por la maniobra y debió devolverle la posición. De esta manera, Acosta se quedó con el triunfo y, con 21 años y 279 días, se convirtió en el ganador más joven de una carrera sprint.

También sumaron puntos el japonés Ai Ogura (Aprilia), el español Jorge Martín (Aprilia), el sudafricano Brad Binder (KTM), el español Joan Mir (Honda) y los italianos Fabio Di Giannantonio y Francesco Bagnaia, ambos con Ducati.

La carrera principal del Gran Premio de Tailandia de MotoGP se largará este domingo a las 4.00 de la madrugada (hora argentina).