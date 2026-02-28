Ingresar
Autoridades de la provincia participaron de la apertura del Festival Nacional del Artesano

El vicegobernador Carlos Silva Neder y el jefe de Gabinete Víctor Araujo participaron del acto de apertura del tradicional evento solidario, cuya recaudación será destinada a 22 cooperadoras escolares del departamento Ojo de Agua.

Hoy 13:49
Siva Neder, Araujo y Bustamante

Una comitiva de autoridades provinciales encabezada por el vicegobernador Carlos Silva Neder y el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo, participó este viernes por la noche en Villa Ojo de Agua de la ceremonia de apertura de la 29° edición del Festival Nacional del Artesano “Por los Niños”.

Los funcionarios, en representación del gobernador Elías Suárez, fueron recibidos por la intendenta local Mónica Bustamante, con quien recorrieron la feria que reúne a artesanos de la región y los espacios gastronómicos dispuestos para el público.

Durante su discurso, Silva Neder destacó que el festival “es uno de los más importantes que tiene el país y la provincia porque se siente la hermandad y la hospitalidad para recibir a quienes quieran compartir nuestras tradiciones y cultura”.

El evento se desarrolla en el Club Atlético Instituto y convocó a una gran cantidad de asistentes, consolidándose como uno de los encuentros culturales más importantes del sur provincial.

La edición 2026 mantiene su carácter solidario: la totalidad de lo recaudado será destinada a 22 cooperadoras escolares, beneficiando a aproximadamente 2.000 niños del departamento Ojo de Agua.

TEMAS Ojo de Agua Gobierno de Santiago del Estero Festival del Artesano

