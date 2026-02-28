Rescataron a una niña de 8 años víctima de explotación sexual y detuvieron a su madre

La menor fue localizada tras una investigación iniciada por una denuncia en redes sociales. La Policía de la Ciudad arrestó también a un hombre acusado de captar víctimas y enviar material ilegal a cambio de transferencias.

Hoy 14:11

Una nena de 8 años que era víctima de explotación sexual fue rescatada por personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Dos personas fueron detenidas en San Cristóbal y González Catán por explotación sexual de menores de edad. Una de ellas es la mamá de la víctima, que enviaba fotos de la menor a cambio de transferencias bancarias.

La Policía de la Ciudad rescató a la menor de edad en el marco de la investigación y dos días después detuvo a la madre y al hombre que captaba a los menores de edad a través de redes sociales.

Cómo fue la investigación

El procedimiento fue llevado a cabo por la División Investigaciones Tecnológicas Especiales a raíz de una denuncia realizada el 20 de febrero. Un padre había denunciado que su hija había sido contactada por un adulto a través de Tiktok.

Allí el detenido se ganaba la confianza de las menores, empezaba conversaciones en plataformas de mensajería privada y enviaba archivos de explotación sexual infantil.

También intentaba organizar encuentros para conocerlas en persona y mencionaba a otra nena a la que apodó como su “noviecita”.

A partir de esa información, los investigadores hicieron un análisis de perfiles y cuentas en redes sociales. Identificaron al sospechoso, ubicaron su casa —en el barrio de San Nicolás— y fue detenido en Montevideo y Juan D. Perón.

En la detención secuestraron su celular, en él encontraron gran cantidad de material de explotación sexual infantil y detectaron conversaciones directas con la madre de una niña de ocho años.