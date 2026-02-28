Qué dijo Claudio Úbeda tras otro empate en la Bombonera y el flojo momento Boca

Los números no lo ayudan: cuatro partidos sin ganar en el Apertura, apenas una victoria en los últimos cinco.

El crédito se achica y el murmullo crece. Claudio Úbeda volvió a quedar en el centro de la escena tras un nuevo empate en La Bombonera, donde fue silbado antes y después del partido. El DT reconoció que el clima lo afecta, pero también apuntó contra el arbitraje por el gol anulado a Bareiro que pudo cambiar la historia.

Los números no lo ayudan: cuatro partidos sin ganar en el Apertura, apenas una victoria en los últimos cinco y el tercer empate consecutivo como local. El equipo no encuentra funcionamiento, no repite once y su insistencia con un mediocampo cargado de volantes de marca lo deja expuesto. La reacción del segundo tiempo fue tibia y el margen de error ahora parece mínimo.

“Sifón” no le esquivó al malestar. “Me angustian los silbidos y me generan dolor. Es lógico que el hincha de Boca Juniors exija. Somos los primeros que sabemos que tenemos que ganar estos partidos”, expresó. Y agregó: “Me voy con bronca. Cuando uno no gana de local y por cómo se dio el partido, duele. Es un punto que no nos sirve”.

En su análisis, el entrenador hizo foco en la jugada polémica. “No fue offside, la acabo de ver y no parece haber posición adelantada. Para nosotros no era. Lo raro es que no fue a verlo al VAR. Primero nos dicen una falta previa y después un posible offside”, disparó, dejando en claro su malestar por la decisión arbitral.

A pesar del contexto, Úbeda remarcó un aspecto positivo. “Contamos ocho o diez situaciones claras en el segundo tiempo. Tenemos que mejorar la eficacia. En el primero no tuvimos la verticalidad que buscamos, pero no nos generan peligro”, sostuvo. Mientras tanto, evitó profundizar sobre su continuidad. El clima está tenso y el futuro, por ahora, abierto.