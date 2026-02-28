Videos: Boca volvió a quedar en deuda y el hincha explotó tras otro empate

La paciencia se agota. Después de otro empate en La Bombonera, el clima fue tenso y el mensaje del hincha de Boca Juniors resultó contundente. Antes del inicio hubo murmullos, durante el partido aparecieron los reproches y al final los silbidos marcaron el pulso de una noche que dejó más dudas que certezas.

El malestar no es solo por el resultado, sino por el rendimiento. El equipo volvió a mostrarse impreciso, sin una identidad clara y con dificultades para sostener una idea de juego. La gente reclama actitud, pero también funcionamiento. En un club donde la exigencia es máxima, el tercer empate consecutivo como local no pasa desapercibido.

Otro de los puntos que genera fastidio es la falta de eficacia. Boca generó situaciones en el segundo tiempo, pero volvió a fallar en la definición. Tras el partido el hincha de Boca se manifestó: